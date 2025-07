Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall in Ried

22.500 Euro Schaden, so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag gegen 14.30 Uhr in Ried ereignet hatte. Wie die Polizei Friedberg mitteilt, war ein Autofahrer mit seinem Pkw mit Anhänger auf der Hörmannsberger Straße in Richtung Tannenstraße unterwegs. Um in die Tannenstraße einzubiegen, hielt er zunächst an. Ein dahinter fahrender Pkw-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf den Anhänger auf. Aufgrund des Aufpralles wurde der Unfallverursacher in den Gegenverkehr geschleudert und prallte dort mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. (AZ)

