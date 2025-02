Sanierungsbedarf an der Meringer Realschule: Schulleiter Pimpl weist auf gravierende Mängel hin

Die Meringer Realschule ist dringend sanierungsbedürftig. „Ein Luxus ist dies nicht mehr“, sagt Schulleiter Andreas Pimpl. Beim Rundgang durch das Gebäude macht er auf die gravierendsten Mängel aufmerksam. Das weiß auch der Landkreis, der als Sachaufwandsträger für die Realschule zuständig ist und die Sanierung vor eine mögliche Erweiterung des Meringer Gymnasiums stellt. Wie Pressesprecher Wolfgang Müller erklärt, ist geplant, die Machbarkeitsstudie im März oder April in den Ausschuss des Landkreises zu bringen.

„Ein schöner Anblick ist das schon lange nicht mehr.“

In einigen Klassenzimmern kann die Außenjalousie nicht mehr nach oben gefahren werden. Einzelne Elemente des Sonnenschutzes hängen schief. Über ein Drittel der Fenster seien gar nicht mehr zu öffnen, weil die Scharniere gebrochen sind. Einige Scheiben sind mit Wasser gefüllt. Damit die Schülerinnen und Schüler das vom Beamer an die weiße Tafel projizierte Bild überhaupt sehen konnten, wurden die Fenster bis vor wenigen Wochen noch mit Zeitungen verdunkelt. Müller erklärt, dass es für die Außenjalousien keine Firma mehr gebe, die diese reparieren könne. „Es gibt auch nicht mehr die passenden Ersatzteile.“ Um der Sonneneinstrahlung entgegenzuwirken, habe der Landkreis im letzten Jahr innenliegende Rollos anbringen lassen.

Auch ein Blick zur Decke in einzelnen Räumen reicht aus, um zu sehen, wo das Problem liegt: Beim Flachbau, dem Bereich in dem die Fachräume untergebracht sind, ist das Dach nicht mehr ganz dicht und die Nässe dringt ein. Ob es zu Schimmelbildung komme, könne Pimpl nur vermuten. „Ein Schimmelproblem ist uns nicht bekannt. Sollte es im Gebäude zu Schimmel kommen, wird dieser natürlich umgehend fachgerecht entfernt und der Ursache auf den Grund gegangen“, versichert Wolfgang Müller. Ebenfalls nicht schön anzusehen, sind die einzelnen Kabelstränge, die quer über die Decken der Klassenzimmer verlegt wurden. „Die Deckenverkleidung macht hier schon lange kein Handwerker mehr auf“, sagt Pimpl. Man wisse ja nicht, ob sich nicht Schadstoffe unter der Decke verbergen könnten. Das bestätigt Müller: „Die Decken sollen geschlossen bleiben, damit davon kein Gesundheitsrisiko ausgeht.“

Das Gebäude der Meringer Realschule ist 50 Jahre alt

Der Aufgang in den zweiten Stock kann für Schülerinnen und Schüler sowie für das Lehrpersonal zum Erlebnis werden. „Man weiß nie, welche Fliese gerade locker ist“, sagt Andreas Pimpl. Das Hausmeisterteam sei stets dahinter und klebe schadhafte Fliesen wieder fest. Dem Schulgebäude merkt man seine 50 Jahre an. „Die Realschule ist bei gleicher Bauweise und gleichem Architekturbüro jetzt deutlich älter als es die Mittelschule zum Zeitpunkt des Abrissbeschlusses war“, sagt Pimpl. Damals habe man sich gegen eine Sanierung des Mittelschulgebäudes und für einen Neubau entschieden, um das Gymnasium Mering realisieren zu können. Die Brandschutzthematik sei ebenfalls schwierig. Die Schadstoffbelastung ist, so die Aussage von Andreas Pimpl, ungeklärt. Durch die fehlende Isolierung liegt der Taupunkt, zum Teil innerhalb des Gebäudes. Daraus ergeben sich „schwitzende Wände“ und das Wasser dringt in die Elektrik. „Das führt immer wieder zu Stromausfällen.“

Wasser ist ein weiterer Problemfall. Nämlich im „bodenlosen Keller“. Dort gibt es keine Bodenplatte, sondern eine freie Kiesschicht. „Bei steigendem Grundwasser oder Dauerregen, wie wir ihn im Frühjahr 2024 hatte, ist dieser nur mit Mühe und durch Einsatz privater Pumpen trocken zu halten.“ Pimpl lobt das Engagement des Hausmeisterteams, die viele Stunden hier investiert hatten, um so die komplette Steuerung von Heizung und Elektrik vor einem Totalausfall zu sichern. „Das hätte für mehrere Wochen die Schule völlig lahmlegen können.“ Bezüglich der Bodenplatte gibt es beim Landkreis aber „momentan keine Lösung im bestehenden Gebäude“. Müller erklärt: „Die Thematik wird aber in eine eventuelle Kernsanierung mit einfließen.“

Im Schulgebäude fehlt es an Barrierefreiheit. „Allein die Situation in der Aula oder der Zugang zu den Fachräumen, ist nur über selbst gebaute Rampen möglich.“ Hier verspricht Müller: „Die Barrierefreiheit wird Thema einer eventuellen Kernsanierung sein. Kleinere Maßnahmen werden gegebenenfalls noch im Vorfeld umgesetzt.“ Pimpl will aber keinesfalls von einer „Bruchbude“ sprechen, wenn es um die Realschule Mering geht. Man habe über all die Jahre versucht, durch die nötigen Unterhaltsmaßnahmen, die Schule in Schuss zu halten. „Die Sanitärräume wurden beispielsweise umfassend renoviert und sind in einem sehr guten Zustand.“ Auch liege es am Zusammenhalt im Lehrerkollegium und den weiteren Beschäftigten an der Schule, dass die Stimmung gut sei. Zum 50. Geburtstag der Schule hat Andreas Pimpl einige Geburtstagswünsche: „Ein paar Farbdosen, Fenstergummis und flächendeckendes W-LAN und vielleicht auch noch eine Rundumerneuerung.“