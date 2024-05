Nachmittags mit Kokain am Steuer

Eine Fahrt unter Drogeneinfluss meldet die Polizei aus Friedberg.

Im Rahmen einer Kontrolle zog die Polizei Friedberg einen Mann aus dem Verkehr, der laut Mitteilung der Beamten mit "drogentypischen Ausfallerscheinungen" am Steuer saß. Die Kontrolle fand am Dienstag um 15.45 Uhr an der Augsburger Straße statt. Laut Polizei ergab eine anschließende Überprüfung, dass der Mann Kokain und THC (Cannabis-Wirkstoff) konsumiert hatte. Sie unterband die Weiterfahrt und leitete ein Verfahren gegen ihn ein. (AZ)