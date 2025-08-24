Drohnenüberflüge sorgen Kissinger Bürger: Was ist erlaubt und was nicht?

Vor wenigen Tagen soll, so schreibt ein Kissinger auf Facebook, eine Drohne über mehrere Privatgrundstücke geflogen sein. Über seinem Hof sei der Flugkörper stehen geblieben, er fühlte sich beobachtet. Als er mit einer Taschenlampe in Richtung der Drohne geleuchtet habe, sei diese davongeflogen. Dem Bürger bereite das Sorge, denn seien nicht schon Häuser vor Einbrüchen so ausgekundschaftet worden? Drohnen verfügen schließlich meistens über Kameras und können Aufnahmen anfertigen. Es meldeten sich weitere Personen, dass auch bei ihnen das schon passiert sei. Was gilt rechtlich, wenn Drohnenpiloten ihre Fluggeräte über Privatgelände steuern?

Luftamt Südbayern: Fliegen über Privatgrund nur mit Genehmigung

Das Luftamt Südbayern ist die für Schwaben zuständige Luftfahrtbehörde. Als solche teilt es auf Anfrage unserer Redaktion mit: „Es ist nicht erlaubt, mit einer Kameradrohne einfach so über Privatgrund zu fliegen.“ Wenn, dann müsse vorher die Genehmigung des Eigentümers oder aller Mieter eingeholt werden. Das Luftamt könne zwar Ausnahmegenehmigungen ausstellen, geht damit aber nach eigener Aussage „sehr sparsam“ um. Für eine solche Freigabe braucht es außerdem einen triftigen Grund und es wird ein enger Rahmen gesteckt: Ein Beispiel sind Handwerker, die Drohnen für Vermessungen an Häusern einsetzen. Hierfür kann ihnen von der Behörde gestattet werden, kurzzeitig auch ein Nachbargrundstück zu überfliegen, wenn das für die Arbeit notwendig ist. „Allerdings dürfen Handwerker den Bereich, über den vorübergehend geflogen wird, auf keinen Fall filmen“, so die Behörde. Die Genehmigung gilt logischerweise nicht unbegrenzt, sondern nur für dienstliche Zwecke der entsprechenden Betriebe. Außerhalb davon greift auch für Menschen im Besitz einer solchen Erlaubnis das grundsätzlich gültige Verbot.

Ähnliches gilt für Einsatzkräfte, teilt das Polizeipräsidum Schwaben-Nord mit: „Polizei oder Rettungsdienst sind, wenn sie bei ihrer Arbeit etwa für die Suche nach Personen mit Drohnen arbeiten, an alle gültigen Vorschriften gebunden, auch bei Privatgelände.“ Nur in Ausnahmefällen ist hier eine Erweiterung der Befugnisse möglich. Grundsätzlich verschafft ein Presseausweis keine Ausnahmen von gültigen Vorschriften – Journalisten bleiben auch mit Drohnen an den Schutz der Intimsphäre gebunden.

Bei Drohne über dem eigenen Garten: Auf Kommunikation setzen und im Notfall die Polizei rufen

Was aber können nun Menschen tun, wenn wie zuletzt in Kissing einfach ihr Gelände überflogen wird? Die Polizei empfiehlt für diesen Fall ein besonnenes Vorgehen: Man sollte zunächst versuchen, den die Drohne steuernden Piloten zu finden. Gelingt dies, kann man die entsprechende Person auffordern, den Überflug über das Privatgelände zu unterlassen. Ist der Pilot nicht auffindbar oder ein direkter Kontakt aus sonstigen Gründen nicht möglich oder auch wirkungslos, kann die Polizei verständigt werden. Diese wird weitergehende Maßnahmen veranlassen und offiziell wegen eventueller Regelverstöße ermitteln. Die Polizei betont außerdem: „Es wird jeder von Menschen mitgeteilten Drohnensichtung nachgegangen.“