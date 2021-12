Ecknach

vor 17 Min.

Bei Familie Huber gibt es zum Fest gefülltes Schweinefilet im Speckmantel

Plus Was wird im Advent auf einem großen Hof gekocht? Für Alexandra Huber aus Ecknach sind nachhaltig produzierte Lebensmittel nicht nur an Weihnachten wichtig.

Von Sabine Roth

Seit ihrer Heirat im Jahr 1993 lebt Alexandra Huber mit ihrem Mann Manfred und den drei erwachsenen Kindern auf dem Hof im Aichacher Stadtteil Ecknach. Die gelernte Bankkauffrau ist inzwischen eine Bäuerin aus Leidenschaft geworden. "Es ist wichtig, regionale Lebensmittel selbst zu produzieren und mit ihnen nachhaltig und ressourcenschonend umzugehen", sagt die 52-Jährige. Und darum kommt am ersten Weihnachtsfeiertag auch ein Stück Fleisch vom eigenen Hof auf den Tisch.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen