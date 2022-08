Nach Küchenbrand in Egling sind zwei Personen verletzt

Ein Mehrfamilienhaus brannte am Samstag in Egling. Die Kriminalpolizei geht derzeit von einer fahrlässigen Brandstiftung aus.

Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Hauptstraße in Egling bemerkte am Samstag gegen 15.40 Uhr einen Brandgeruch und stellte daraufhin ein Feuer in der Küche fest. Wie die Polizei mitteilt, wurde zuvor der Rauchmelder ausgelöst. Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Feuerwehr unternahmen zwei Bewohner eigene Löschversuche, bei denen beide eine Rauchgasvergiftung erlitten. Die Opfer im Alter von 46 und 18 Jahren mussten medizinisch behandelt werden. Den Brand konnte die Feuerwehr zügig löschen. Der Sachschaden beträgt nach einer ersten Einschätzung rund 15.000 Euro. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Es ergaben sich erste Hinweise darauf, dass fahrlässiges Handeln den Brand verursacht haben könnte. (AZ)