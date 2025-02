Polizei sucht nach Raubüberfall in Egling noch immer nach den Tätern

Noch immer sucht die Polizei Fürstenfeldbruck nach den Tätern, die in der Nacht auf Montag eine Frau in ihrem Wohnhaus an der Bahnhofstraße in Egling überfallen und beraubt hatten. Wie die Polizei mitteilt, sind die Täter weiterhin flüchtig. Am Mittwoch werden nun die Bürgerinnen und Bürger dazu befragt.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Spurensicherungsmaßnahmen am Tatobjekt zwischenzeitlich abgeschlossen. Die Beamten ermitteln weiter und werden deshalb am Mittwoch die Bewohnerinnen und Bewohner der Gemeinde Egling zu etwaigen auffälligen Beobachtungen befragen. Hierzu sind ab 16 Uhr uniformierte Polizeibeamte unterwegs und läuten an Haustüren im Gemeindebereich, um mit den Bürgerinnen und Bürgern zu sprechen. Die Kriminalpolizei erhofft sich durch diese Maßnahme weitere Hinweise zur Aufklärung der Tat. Wie bereits berichtet, war die im allein lebende Frau von maskierten Tätern mit einer Pistole bedroht worden. Sie wurde gefesselt. Zu eventuell erlangter Beute können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Nachdem die Räuber das Haus verlassen hatten, konnte sich die Frau in den frühen Morgenstunden teilweise von den Fesseln befreien, das Haus verlassen und nach Hilfe rufen. Durch die Fesselung erlitt die Frau leichte Verletzungen. Zeugen werden gebeten, auffällige Beobachtungen unter der Telefonnummer 08141-6120 zu melden. (AZ)