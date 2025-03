Unbekannte brechen in eine Bäckerei in Friedberg ein

Im Zeitraum von Samstag 12 Uhr bis Montag 5 Uhr ist es in Friedberg in der Metzstraße zu einem Einbruch in einer Bäckerei gekommen. Dabei stahlen die Unbekannten Bargeld im unteren dreistelligen Bereich. Laut der Polizei Friedberg beläuft sich der Sachschaden auf circa 10.000 Euro. Die Polizei hat nun Ermittlungen wegen Einbruchdiebstahls aufgenommen und nimmt Hinweise unter 0821/3231710 entgegen. (AZ)

