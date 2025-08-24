Geselliger Bourkesittich sucht Zuhause mit Artgenossen

Einsamkeit tut weh. Das spürt auch ein kleiner Bourkesittich, der momentan im Tierheim sehnsüchtig auf sein Glück wartet. Er ist ein stiller, sanfter Vogel, der zwar äußerlich gesund ist, doch sein Herz leidet, denn er lebt allein. Für einen Bourkesittich, der von Natur aus gesellig ist, ist das eine traurige Situation. Diese Vögel blühen erst richtig auf, wenn sie an der Seite von Artgenossen leben dürfen, sei es als harmonisches Paar oder in einer kleinen Gruppe.

Bourkesittiche sind friedliche, unkomplizierte Sittiche, die mit ihrem leisen Zwitschern und ihrem sanften Wesen viele Herzen erobern. Sie sind besonders in den frühen Morgen- und Abendstunden aktiv, wenn sie voller Freude durch die Voliere flattern und neugierig ihre Umgebung erkunden. Damit sie sich wohlfühlen, brauchen sie ausreichend Platz, eine großzügige Voliere, abwechslungsreiche Sitz- und Klettermöglichkeiten sowie täglichen oder ständigen Freiflug. Kleine Käfige oder Einzelhaltung sind für sie ungeeignet, das würde ihrem Naturell widersprechen.

Bourkesittich sucht Zuhause im Raum Augsburg und Aichach-Friedberg

Der Bourkie ist tierärztlich untersucht, beringt und auf gängige Erreger getestet und ist gesund. Zwar ist er nicht handzahm, doch zeigt er keinerlei Scheu. Mit Geduld und Einfühlungsvermögen wird er sich bestimmt gut in eine bestehende Gruppe einfügen.

Nun fehlt ihm nur noch eines: ein Zuhause mit gefiederten Freunden und liebevollen Menschen, die ihm ein artgerechtes Leben ermöglichen. Wer schenkt diesem hübschen Bourkesittich endlich das, was er so sehr braucht – Gesellschaft, Freiheit und Fürsorge? (AZ)

Kontakt: Tierheim Lech-Arche, Neue Bergstraße 101 in Friedberg-Derching, Tel. 0821/4552900, E-Mail: info@tierschutz-augsburg.de.