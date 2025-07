Kinderbetreuung Bienenkorb feiert in Mering seine Einweihung

Mit einer herzlichen Feier bei bestem Wetter wurden die neuen Räume des Bienenkorbs eingeweiht. Zahlreiche Gäste feierten gemeinsam mit dem der Bienenkorb Förderverein für Kinder eingeweiht. Leiterin Heike Neumair begrüßte die Anwesenden und gab einen kleinen Rückblick. Seit vielen Jahren ist der Bienenkorb eine gut funktionierende und beliebte Einrichtung für Kinder ab 18 Monaten bis zum Eintritt in den Kindergarten. Lange Zeit war er im Baumannhaus in der Luitpoldstraße untergebracht, musste dann weichen und fand, vor allem durch die Unterstützung der Gemeinde, eine neue Unterkunft in der Zettlerstraße. Jedoch auch hier war die Kinderbetreuung nur von kurzer Dauer. Umso mehr Freude herrscht über die neuen Räumlichkeiten in der Fröbelstraße, die bereits im September 2024 bezogen werden konnten. Durch viel Engagement konnte eine heimelige Einrichtung geschaffen werden. Die Kinder begrüßten alle Gäste mit einem Lied und einem bunten Tüchertanz. Florian Mayer, der nicht nur in der Funktion als Bürgermeister, sondern auch als Vater da war, überreichte ein kleines Präsent und bedankte sich für 35 Jahre, die es den Bienenkorb bereits gibt. Die Eltern schenkten ein bepflanztes, selbst gestaltetes Hochbeet für den Außenbereich, das sofort einen passenden Platz fand. Nach dem offiziellen Teil konnten alle Besucherinnen und Besucher die Räumlichkeiten besichtigen. Für das leibliche Wohl bei Kaffee und Kuchen war bestens gesorgt. Die Kinder hatten Spaß beim Basteln eines Blumenmandalas oder konnten sich mit Glitzertattoos schmücken.

