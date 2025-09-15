Gemeinschaft erleben im Betreuten Wohnen in Ried

Am Ortsrand von Ried in Richtung Bachern ist in nur fünf Jahren ein Ort entstanden, an dem Menschen Gemeinschaft erleben können: 31 Wohnungen im Betreuten Wohnen, verbunden mit der Möglichkeit zur Tagespflege. Hell, barrierefrei, seniorengerecht – und doch weit mehr als ein Gebäude aus Stein und Glas. Wer durch die Flure geht, spürt sofort: Dieses Haus ist mit Herz gebaut.

Bürgermeister Erwin Gerstlacher strahlte bei der Einweihung mit den gut 200 Gästen um die Wette. Mit ein paar Zahlen veranschaulichte er das Projekt. Bereits im Oktober 2020 hatte eine Umfrage unter den Rieder Seniorinnen und Senioren den Wunsch auf ein Betreutes Wohnen mit Tagespflege ergeben.

Ried entscheidet, das Betreute Wohnen selbst zu bauen

Im April 2021 fasste der Gemeinderat den Entschluss, als Bauherr aufzutreten. „Unsere Gemeinde geht immer eigene Wege“, scherzte das Gemeindeoberhaupt. Aber er schränkte ein: „Damals war mir noch nicht bewusst, welche Tragweite es für mich und uns bedeutet, selber Bauherr zu sein.“

Im Juli 2023 setzte der Spatenstich den Auftakt, ein Jahr später folgte der Hebauf. Die Gemeinde Ried zeigt sich damit nicht nur als Bauherrin, sondern auch als Gestalterin einer Wohnform, die Geborgenheit und Selbstständigkeit miteinander verbindet. Von den insgesamt 31 Wohnungen standen 26 zum Verkauf – alle fanden rasch neue Eigentümer.

Die fünf Wohnungen, die die Gemeinde zurückbehalten hat, sind inzwischen ebenfalls vermietet. Auch die Tagespflege bleibt in Gemeindeeigentum und wurde an die Sozialstation Friedberg Hochzoll als Träger übergeben. Auch auf der Baustelle geht es sichtbar voran: Nur die Außenanlagen müssen noch gestaltet werden, Fertigstellungstermin ist Ende Oktober.

Icon vergrößern Die Geschäftsführerin der Sozialstation Friedberg Hochzoll, Melita Resler, überreicht bei der Einweihung des Betreuten Wohnens einen guten Tropfen. Foto: Christine Hornischer Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Geschäftsführerin der Sozialstation Friedberg Hochzoll, Melita Resler, überreicht bei der Einweihung des Betreuten Wohnens einen guten Tropfen. Foto: Christine Hornischer

Im Zuge der Einweihungsfeierlichkeiten segnete Pfarrer Martin Brandstetter den Neubau und sprach davon, dass das Betreute Wohnen auf drei Säulen stehe: Leben, Würde und Miteinander. Worte, die in der stillen Aufmerksamkeit der Zuhörenden nachklangen. Man sah ihm an, wie sehr auch er sich über dieses Projekt freute – ein Ort, der älteren Menschen Geborgenheit schenkt und die Gemeinde noch enger zusammenführt.

Bewohnerin im Betreuten Wohnen Ried berichtet von ihren Erfahrungen

Auch Landtagsabgeordneter Peter Tomaschko hob die Bedeutung der Würde im Alter hervor. Gerade in einer Zeit, in der ältere Menschen oft an den Rand gedrängt würden, sei es ein starkes Signal, ihnen einen Platz inmitten der Gemeinschaft zu geben. Seine Worte fanden sichtbare Resonanz: Viele nickten zustimmend, manche lächelten bewegt.

Petra Gamilla hat seit Anfang Juli hier ihr neues Zuhause gefunden. „Ich war die allererste Bewohnerin“, erzählt die 66-Jährige mit einem strahlenden Lächeln. Lange habe sie gezögert, ob ein Umzug ins Betreute Wohnen der richtige Schritt sei – zu groß war das Unverständnis im Bekanntenkreis, zu präsent der Gedanke, dass sie dafür eigentlich noch zu jung, zu fit sei. Körperlich wie geistig fühle sie sich nach wie vor voller Energie. Doch dann habe sie den Entschluss gefasst – und keinen Tag bereut. „Es ist ein gutes Gefühl, hier anzukommen. Ich habe meine eigene Wohnung, bin unabhängig, und trotzdem ist da die Sicherheit, nicht allein zu sein.“

Bei Kaffee und Kuchen, bei Leberkäse und Bier ließen es sich die Gäste gutgehen. Für die musikalische Begleitung sorgten die Högl-Buam, die mit ihrem breiten Repertoire von zünftigen Märschen und schwungvollen Polkas bis hin zu modernen Medleys den passenden Ton trafen.