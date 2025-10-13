Stadtbücherei nimmt Betrieb im Ausweichquartier auf

Wer an diesem Herbstsonntag auf den kleinen Platz mit Brunnen am Rand des Sparkassengebäudes kommt, dem fällt sofort auf, dass erstaunlicher Betrieb herrscht: Fahrräder stehen neben der Tür, viele Familien kommen heraus, die Augen einiger Kinder leuchten. Die Fahne an der Tür verrät den Grund: In der lange leerstehenden Immobilie ist für die Zeit des Umbaus die Stadtbücherei St. Jakob untergekommen. Innen ist alles so geordnet, dass man den vorübergehenden Charakter der Unterbringung kaum bemerkt. Nur kleine Platten unter den Regalfüßen, zugeschnitten aus Trittschalldämmung, fallen auf: Sie sollen Kratzer auf dem Parkett verhindern, sodass bei der Rückkehr ins Pfarrzentrum keine Spuren der Bücherei im Gebäude zurückbleiben.

Einweihung des Ausweichquartiers am Sparkassenplatz im kleinen Rahmen

„Jetzt wird es ja schon langsam ruhiger“, meint Eva Michl angesichts des regen Besuchs am Eröffnungstag. Sie leitet zusammen mit Angela Baier das ehrenamtliche Team, das auch den Umzug gestemmt hat. „Ein Kind sagte: Ich musste ohne Bücher überleben. Andere Eltern meinten, es seien teure Monate gewesen, so ganz ohne Leihbücher.“ Langsam leert sich der Raum: Die Einweihung des Interimsquartiers findet bewusst außerhalb der Öffnungszeiten in einem kleinen Rahmen statt. Die Anwesenden sammeln sich auf der kleinen Fläche am Leihtresen, Stadtpfarrer Steffen Brühl wirft sich noch schnell in seine Dienstkleidung aus Albe und Stola, und dann beginnt die kleine Feier – im Stil eines Gottesdienstes, schließlich ist die Pfarrei Träger der Bücherei.

Icon vergrößern Die „alte“ Bücherei im Stadtpfarrzentrum in Friedberg wird renoviert. Foto: Anna Faber (Archivbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die „alte“ Bücherei im Stadtpfarrzentrum in Friedberg wird renoviert. Foto: Anna Faber (Archivbild)

„Erstmal Danke an das Team, so ein Umzug läuft nicht nebenbei“, betont der Pallottiner gleich zu Beginn. Er blickt auf die Geschichte der Bücherei, die im Ersten Weltkrieg gegründet wurde und den Zweiten Weltkrieg überstand: „Es galt immer der gleiche Auftrag: Bildung erschwinglich machen. Das ist unser christlicher Anspruch, niemanden zurückzulassen.“ Die Suche nach einer Bleibe für die Zeit des Umbaus sei schwer gewesen: „Jedes Haus in Friedberg über 200 Quadratmeter war in Verhandlung.“ Mit dem gefundenen Ausweichquartier schließe sich auch irgendwo ein Kreis: Bis zur Eröffnung des heutigen Pfarrzentrums 1987 war die Bücherei in der Stadtsparkasse am Jakobsplatz untergebracht.

Umbau soll nach Friedberger Advent beginnen

Bürgermeister Roland Eichmann empfindet die Organisation der Bibliothek als positiv: „Die Pfarrei organisiert den Betrieb, die Stadt zahlt.“ Gerade das ehrenamtliche Engagement mache die Friedberger Bücherei zu etwas ganz Besonderem. „Deutschland ist nach einer neuen Statistik das Leseschlusslicht der EU. Daraus folgt so einiges, was wir sehen in unserer Gesellschaft.“ Es sei nur richtig, dass die Stadt den 900.000 Euro teuren Umbau im Pfarrzentrum zahle. Das Konzept hierfür stellt Architektin Sabine Pfister vor: Es gibt es einen neuen, barrierefreien Eingang zur Straße hin – „da kann man direkt aus der Altstadt eintreten.“ Ein Schaufenster soll für Sichtbarkeit sorgen. Das findet Brühl sehr sinnvoll: „Ich bin schon von Leuten direkt vor der Tür gefragt worden: Wo ist denn die Bücherei?“

Außerdem werden innen das Café Divano und der Büchereibereich zueinander geöffnet. Auch das begrüßt Brühl und kann andere Nutzer des Pfarrheims gleichzeitig beruhigen: „Das restliche Pfarrzentrum kann während der Bauarbeiten normal genutzt werden, da wo es zu Nutzungseinschränkungen kommt, wird rechtzeitig informiert.“ Beginnen soll der Umbau nach dem Friedberger Advent, so die Architektin. Eva Michl drückt schließlich noch einmal den Dank an die Sparkasse aus: Für die Zeit des Umbaus sei der Ausweichort „die beste Lösung“.