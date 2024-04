Landkreis Aichach-Friedberg

18:00 Uhr

Endlich wieder Eiszeit: Sorten-Trends und Kugel-Preise im Landkreis

Eispreise steigen – und das hat Gründe. Alessio Nerici von Alessios Gelato Pasta e Basta in Mering achtet auf Qualität. So wird sein Pistazieneis nur mit Nüssen, ohne zusätzliche Aromen hergestellt.

Plus Wo gibt es das günstigste Eis im Kreis Aichach-Friedberg? Wo sind Eisbecher sogar billiger geworden? Und warum muss man für Pistazie 2,50 Euro zahlen?

Von Sina Gaisbauer

Wer eine Kugel Eis naschen will, muss tief in die Tasche greifen. Auch in Friedberg, Aichach und Umgebung sieht es nicht besser aus: Preise zwischen 1,50 Euro und 2,50 Euro sind zum Standard geworden. Ein Überblick über hohe und niedrige Preise, besondere Sorten – und Tipps, wie Leckermäuler sparen können.

Vor einem Jahr brachte der Gastronom Simone Gazzola eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach seiner Kissinger Eisdiele an, um Stromkosten zu reduzieren und den Eispreis stabil zu halten. Ganz ging diese Rechnung allerdings nicht auf und eine Kugel kostet zehn Cent mehr als im Vorjahr, nämlich aktuell 1,50 Euro. Grund sind auch die steigenden Kosten der Grundzutaten, aber auch der immer höher werdende Mindestlohn sorgt für einen Preisanstieg. Trotz allem nimmt Gazzola, dessen Familie seit über 60 Jahren in Mering und Kissing Eis herstellt, keine Unterschiede in den Verkaufszahlen wahr: "Das ist genauso wie in einem Biergarten: Wenn schönes Wetter kommt, setzen sich die Leute raus."

