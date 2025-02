Vor 100 Jahren geht in Haberskirch ein Licht auf

Die langen dunklen Nächte, wie wir sie gerade in der Winterzeit erleben, können wahrlich aufs Gemüt drücken. Neben früheren Beleuchtungsmitteln wie Fackel und Kienspan erleichtern bereits seit über 10.000 Jahren Öllampen das menschliche Dasein. Doch bis zur Erfindung der ersten Glühbirnen Anfang der 1880er-Jahre sollte es noch sehr lange dauern. Erst danach hielt die Elektrizität ihren Einzug in Haushalte. In manchen Kommunen mussten die Menschen besonders lange darauf warten: In Haberskirch floss etwa erst vor 100 Jahren der erste Strom.

