Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Friedberger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Friedberg
Icon Pfeil nach unten

Ende der Baustelle: Vollsperrung der B2 zwischen Mering und Kissing wird aufgehoben

Kissing/Mering

Vollsperrung der B2 zwischen Mering und Kissing wird wieder aufgehoben

Diese Nachricht wird vor allem Pendler freuen: Nach einem Monat Baustelle wird die Sperrung der B2 zwischen Mering und Kissing am Samstag wieder aufgehoben.
    • |
    • |
    • |
    Die Fahrbahn der B2 zwischen Kissing und Mering wurde erneuert.
    Die Fahrbahn der B2 zwischen Kissing und Mering wurde erneuert. Foto: Heike Scherer (Archivbild)

    Seit Anfang August war die B2 zwischen Mering und Kissing gesperrt. Grund dafür waren Arbeiten an der Fahrbahn. Nun wird die Sperrung am Samstag wie geplant wieder aufgehoben. Das teilte das Staatliche Bauamt Augsburg auf Nachfrage mit. Da der Abbau der Schilder einige Stunden dauern werde, könne kein genauer Zeitpunkt für die Aufhebung genannt werden.

    Das Staatliche Bauamt erneuerte in den vergangenen vier Wochen den Abschnitt der Fahrbahn von Augsburg kommend ab Einmündung Bahnhofstraße in Kissing bis auf Höhe der Nikolaistraße in Mering-St. Afra. Seit Anfang August herrschte im gesamten Baustellenbereich eine Vollsperrung.

    Vollsperrung der B2: Immer wieder Stau durch die Baustelle

    Die Einschränkungen waren sowohl für Pendlerinnen und Pendler als auch Anwohnerinnen und Anwohner groß. Nicht alle Autofahrerinnen und Autofahrer nutzten die offizielle Umleitung, viele wichen auf Schleichwege aus. Dadurch bildete sich in Mering und Kissing vor allem zu den Stoßzeiten immer wieder Stau. Auch Geschäftsleute litten unter der Vollsperrung. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden