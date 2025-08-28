Vollsperrung der B2 zwischen Mering und Kissing wird wieder aufgehoben

Seit Anfang August war die B2 zwischen Mering und Kissing gesperrt. Grund dafür waren Arbeiten an der Fahrbahn. Nun wird die Sperrung am Samstag wie geplant wieder aufgehoben. Das teilte das Staatliche Bauamt Augsburg auf Nachfrage mit. Da der Abbau der Schilder einige Stunden dauern werde, könne kein genauer Zeitpunkt für die Aufhebung genannt werden.

Das Staatliche Bauamt erneuerte in den vergangenen vier Wochen den Abschnitt der Fahrbahn von Augsburg kommend ab Einmündung Bahnhofstraße in Kissing bis auf Höhe der Nikolaistraße in Mering-St. Afra. Seit Anfang August herrschte im gesamten Baustellenbereich eine Vollsperrung.

Vollsperrung der B2: Immer wieder Stau durch die Baustelle

Die Einschränkungen waren sowohl für Pendlerinnen und Pendler als auch Anwohnerinnen und Anwohner groß. Nicht alle Autofahrerinnen und Autofahrer nutzten die offizielle Umleitung, viele wichen auf Schleichwege aus. Dadurch bildete sich in Mering und Kissing vor allem zu den Stoßzeiten immer wieder Stau. Auch Geschäftsleute litten unter der Vollsperrung. (AZ)