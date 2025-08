Weidenflechtkurs in Rederzhausen ein voller Erfolg

In eine Weidenwerkstatt verwandelte sich der Übungsraum der Feuerwehr Rederzhausen. Schon 2024 hatte der Gartenbauverein Rederzhausen zu Weidenflechtkursen geladen. Die Plätze waren schnell ausgebucht. Als feststand, dass der Kurs auf das Jahr 2025 verschoben werden musste, waren die meisten Teilnehmer bereit zu warten. So waren beide Weidenflechtkurse auch in diesem Jahr voll belegt. Manche der Teilnehmer hatten bereits in Breitenbronn bei Dinkelscherben in der Weidenflechterei bei Luzia Birle einen Kurs besucht, waren aber froh, dass sie ihre großen Kunstwerke nun ohne viel Mühen mit in ihre Gärten nehmen konnten.

Der Übungsraum der Feuerwehr Rederzhausen verwandelt sich in eine Weidenwerkstatt. Foto: Josefa Demmel

Luzia Birle und ihre Mitarbeiterin Marion Kastner stellten den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die mitgebrachten Anschauungsmaterialien vor. Jeder musste nun zwischen Gartendeko, Windlicht, Weidenherz, Futterhaus für Vögel und vielem mehr entscheiden. In kurzer Zeit wusste jede und jeder, was sein Projekt wird. Weidenflechtkörbe konnten aus Zeitmangel nicht gefertigt werden. Durch vorgefertigte Hilfsmittel konnten die Flechterinnen und Flechter sicher ans Werk gehen. Mit ihrem fachkundigen Wissen halfen Luzia Birle und Marion Kastner, wo es Probleme gab oder ein neuer Arbeitsschritt nötig war. So konnten alle begonnenen Werke innerhalb des dreistündigen Kurses beendet werden. Wer ein kleineres Werk ausgesucht hatte, konnte sogar noch mit einem zweiten Werkstück nach Hause gehen. Auch wer am Anfang skeptisch war, ob er die sich gestellte Aufgabe meistern wird, konnte, dank der Tipps und Mithilfe der Kursleitungen, sein Kunstwerk fertigstellen. Die Begeisterung aller war so groß, dass der Wunsch von vielen Seiten geäußert wurde, nächstes Jahr wieder einen Weidenflechtkurs stattfinden zu lassen. Die Verantwortlichen des Gartenbauvereins Rederzhausen haben von Luzia Birle und ihrer Mitarbeiterin bereits die Zusage für Weidenflechtkurse 2026.

