Einblicke in die Wasserwelt beim Tag der offenen Tür der Stadtwerke Friedberg

„Man macht daheim einfach den Wasserhahn auf und es läuft, aber woher das Wasser genau kommt, darüber macht man sich keine Gedanken“, sagt Nadine Gross von den Stadtwerken Friedberg. Um das zu ändern, fand am Samstag von 10 bis 16 Uhr ein Tag der offenen Tür beim Wasserwerk am Bressuire Ring statt. Zuletzt öffnete das Wasserwerk 2003 seine Türen für die Öffentlichkeit. Der diesjährige Termin nach derart langer Pause ist kein Zufall: Die Stadtwerke feiern 2025 ihr 25. Jubiläum.

Für Kinder und Erwachsene gibt es ein vielfältiges Programm in Friedberg

„Es ist viel für Kinder geboten und das Essen ist lecker“, freut sich Jana Feyerabend. Unter anderem Ballonfiguren, eine Hüpfburg, XXL-Dart und XXL-Vier-Gewinnt. Für die Erwachsenen hingegen werden technische Details über den Weg des Wassers geboten sowie Currywurst und Kaffee und Kuchen. Jana Feyerabends Sohn Noa Mattheo lässt sich beim Kinderschminken in einen Tiger verwandeln. Die Mama ist fasziniert von der Führung durch die unterirdischen Geheimnisse, des Wasserwerks, die man normalerweise nicht zu Gesicht bekommt. Vor allem die vier riesigen Wasserbecken unter der Erde faszinieren die Besucher. Einer davon fasst 1.250 Kubikmeter Wasser. „Man möchte direkt reinspringen, so klar und frisch sehen die aus“, schwärmt Jana Feyerabend. Davon rät Christian Felgel dringend ab – nicht nur, weil das Wasser viel zu kalt wäre. Der Wasserwart ist einer der Mitarbeiter, die am Samstag zu jeder halben Stunde Führungen durch die „Unterwasserwelt“ anbieten.

Was aussieht wie ein schicker Indoor-Pool ist in Wirklichkeit eines von vier Speicherbecken im Wasserwerk. Foto: Michael Eichhammer

Nur ein kurzer Stopp der Pumpen, sonst gibt es in Friedberg kein Wasser

Rund 1,5 Millionen Kubikmeter Wasser pro Jahr werden durch die Stadtwerke Friedberg gefördert. Ein 250 Kilometer umfassendes Leitungsnetz versorgt knapp 7.000 Haushaltsanschlüsse. Christian Felgel und seine Kollegen zeigen, wie das Rohwasser aus den Brunnen im Oxidator mit Sauerstoff angereichert wird, damit das Wasser in der Filteranlage besser von Eisen und Mangan gefiltert werden kann. Von dort kommt das Reinwasser in die Vorhaltebecken und wird über die Pumpanlage ins Wassernetz und in den Friedberger Wasserturm transportiert. Die Pumpen stoppt Felgel, damit der Lärm seine Worte an die Gäste nicht übertönt. Allerdings nur kurz, denn „sonst gibt es kein Wasser in Friedberg“. Bei der Führung gut zuzuhören lohnt sich, denn wer die richtigen Fragen beim Gewinnspiel kennt, kann Gutscheine vom Aktivring zum Shoppen in Friedberg gewinnen.

„Es war interessant zu sehen, wie das Wasser aufbereitet wird und was für eine tolle Wasserqualität wir hier haben“, findet Stadtrat Paul Trinkl. Zudem gab es auch Führungen im Klärwerk Paar – Harthausen sowie im Stadtbad. Andrea Weisers ist mit ihrer Enkelin, der Tochter und dem Schwiegersohn vor Ort. „Ich finde es gut, dass die Öffentlichkeit mal kennenlernt, wo unser Wasser herkommt“, sagt sie. Besonders gefallen ihr die Schautafeln, die neben Informationen über die Wassergewinnung auch Meilensteine der Stadtwerke veranschaulichen – bis zum jüngsten Projekt, dem in Bau befindlichen Wasserwerk in Stätzling. Jenny Büchler, deren Tochter Rebecca sich ein Ballontier basteln lässt, freut sich „bei dem Wetter über das kostenlose Wasser“. Das kommt natürlich direkt aus der Region.

„Wir sind sehr zufrieden mit den Besucherzahlen“, sagt Holger Grünaug, Leiter der Stadtwerke. „Es ist schön zu sehen, dass so viele Familien da sind und sich so viele Menschen für das Thema interessieren.“ Besonders freut Grünaug sich über die Beiträge aus den hiesigen Grundschulen: Die Kinder haben über 250 Bilder zum Thema Wasser gemalt, die beim Tag der offenen Tür ausgestellt werden.

Einer der Gäste ist der Friedberger Bürgermeister Roland Eichmann. „Das erste Mal war ich vor über zehn Jahren hier“, erinnert er sich. Seitdem habe sich viel getan, freut er sich. Unter anderem kam eine PV-Anlage und ein Anbau hinzu, um für moderne Arbeitsbedingungen zu sorgen.