Sehenswerte Krippen für die Ausstellung in Mering gesucht

Bis Advent ist es zwar noch eine Weile hin, aber aufgrund der aufwendigen Planung und Organisation teilen die Meringer Krippenfreunde schon jetzt mit, dass sie in der zweiten Dezemberwoche wieder eine große Schau im Pfarrzentrum von Mering veranstalten möchten. Sie suchen deshalb Krippen aus aller Herren Ländern, damit wieder eine sehenswerte Ausstellung möglich ist.

Seit über 30 Jahren gibt es die Krippenausstellung in Mering

Seit 1992 zeigen die Organisatoren im Zweijahres-Turnus Krippen, die ihnen von Privatpersonen für eine Woche zur Verfügung gestellt werden. Die letzte Ausstellung fand im Dezember 2023 statt. Auch in diesem Jahr möchten die Krippenfreunde wieder eine sehenswerte Ausstellung mit Krippen aus Ländern aller Welt bieten und suchen Krippenbesitzer und -besitzerinnen, die sich beteiligen möchten.

Die Ausstellung ist für die Woche von 6. bis zum 14. Dezember im Filmsaal des Pfarrzentrums geplant. Siegfried Oswald und Margit Bernhard sind wieder für die Organisation zuständig. Der Aufbau der Krippen erfolgt am Freitag, 5. Dezember. Alle Objekte sind für den gesamten Zeitraum versichert. Die feierliche Eröffnung am Samstag, 6. Dezember, um 14 Uhr erfolgt durch den Meringer Pfarrer Florian Markter. Jeder Teilnehmer ist für den Aufbau seines Krippenobjektes selbst zuständig und holt es am Abschlusstag, am 14. Dezember, ab 19 Uhr wieder ab.

Info: Anmeldungen sind bis spätestens 3. November telefonisch möglich bei Siegfried Oswald, Telefonnummer 08233/1580 oder bei Margit Bernhard 08202/961178 oder per Mail unter Krippenfreunde.Mering@web.de.