Eine Hundetrainerin erfüllt sich ihren Kindheitstraum

Seitdem sie als Kind Kommissar Rex gesehen hat, wollte Elisabeth Speil einen Hund. Nach erfolgreicher Überredungsarbeit an ihre Eltern bekam sie mit 15 Jahren einen Terrier. Die Liebe zum Hund brachte die heute 40-Jährige in ihren Beruf als Hundetrainerin. Zum Welttag des Hundes erzählt sie von verspielten Vierbeinern und Hunden, die an Appetitlosigkeit leiden. Dabei kommt ihr sicherlich ihre doppelte Ausbildung zugute. Die Eurasburgerin hat Psychologie studiert und außerdem eine Ausbildung als Hundepsychologin absolviert.

