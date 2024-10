Kreativwerkstatt Ried fördert Nachwuchstalente mit Lego Challenge und Entdeckertagen

Die Kreativwerkstatt Ried hat die diesjährige Lego Spike Summer Challenge erfolgreich abgeschlossen und am Wochenende die besten Teams gebührend geehrt. Fünf Teams traten gegeneinander an und hatten die Aufgabe, mithilfe des Lego Spike Sets Roboter zu entwickeln, die auf einem Parcours einer Linie folgen und Hindernisse aus dem Weg räumen konnten. In mehreren Workshops, die unter der Leitung von Andi Sandmair stattfanden, erhielten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer das nötige Wissen, um diese kreative Herausforderung zu meistern.

Lisa Kropf aus Mering und ihr Team hatten den schnellsten Roboter

Das Team der jungen Tüftlerin Luisa Kropf aus Mering überzeugte mit dem schnellsten Roboter des Wettbewerbs. Ihr Projekt zeigte, dass technisches Verständnis und Kreativität keine Altersgrenzen kennen. Auch der erst neunjährige Kilian beeindruckte die Jury mit einer kreativen Lösung zur Überwindung eines Hindernisses und erhielt für seine Ideenvielfalt ebenfalls eine Auszeichnung.

Der Wettbewerb in der Kreativwerkstatt Ried war ein voller Erfolg. Die Workshops boten Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, spielerisch und experimentell in die Welt der Robotik und Programmierung einzutauchen. „Es ist beeindruckend zu sehen, mit wie viel Engagement und Begeisterung die Teilnehmer an ihren Projekten gearbeitet haben. Solche Aktionen fördern nicht nur technisches Wissen, sondern auch Teamgeist und Problemlösungskompetenzen“, sagt Paul Graf, Vorsitzender der Kreativwerkstatt.

Entdeckertage am 26. Oktober in Ried

Am 26. Oktober lädt die Kreativwerkstatt Ried zu den Entdeckertagen ein. Am Vormittag können junge Teilnehmer den Makerspace erkunden und an einem spannenden Projekt teilnehmen, bei dem sie ein eigenes Bild aus Tonpapier gestalten, das mit leuchtenden LEDs zum Leben erweckt wird. Dieses Bild wird in einem selbstgebauten Bilderrahmen untergebracht, der mit dem Laser individuell graviert werden kann. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, einen passenden Ständer für das Bild mithilfe eines 3D-Druckers zu erstellen.

Von 11.30 bis 13 Uhr haben Kinder die Gelegenheit, ihr eigenes Halloween-Jump-and-Run-Spiel in Scratch zu programmieren. So lernen sie auf spielerische Weise die Grundlagen der Programmierung.

Am Nachmittag stehen ältere Jugendliche und junge Erwachsene im Fokus. Hier dreht sich alles um Themen wie Game Design und 3D-Druck. Alle Kurse sind kostenlos und erfordern keine Vorkenntnisse. Die Anmeldung erfolgt über die Webseite der Kreativwerkstatt Ried.