„Ich habe sie verehrt“: An Richard Baumanns geliebte Mutter erinnert nun eine Stiftung

Nach dem Tod seiner Mutter Theresia hat Richard Baumann ein besonderes Zeichen gesetzt: Er gründete eine Stiftung zu Ehren der Verstorbenen – zugunsten des Karl-Sommer-Stifts in Friedberg, wo seine Mutter ihre letzten Lebensjahre verbrachte. Die „Theresia-Baumann-Stiftung zur Förderung des Karl-Sommer-Stiftes Friedberg“ ist Teil der „Haus der Stifter“-Stiftergemeinschaft der Stadtsparkasse Augsburg.

Die Idee zur Stiftungsgründung kam dem 68-Jährigen bei einem Besuch in der Sparkasse. „Ich habe dort einen Flyer gesehen, wie man eine Stiftung gründen kann – und wusste sofort: Das ist genau das Richtige“, erinnert er sich. Seine Mutter, 1928 geboren, hatte ein bewegtes Leben hinter sich, die Kriegszeiten miterlebt, blieb aber bis ins hohe Alter geistig topfit. Nach dem Tod ihres Mannes zog sie in das Karl-Sommer-Stift. „Sie war glücklich hier“, sagt Baumann, der selbst aus Aichach stammt.

Ehrenamtliches Engagement für Seniorenheim Karl-Sommer-Stift in Friedberg

Dass seine Mutter sich im KSS wohlfühlte, wird bei einem Besuch spürbar: Richard Baumann ist dort allseits bekannt. Als er durch das Haus geht, wird er von zahlreichen Bewohnerinnen und Bewohnern herzlich begrüßt. Er kennt viele beim Namen, plaudert, ratscht, spielt Klavier. Alle zwei Wochen kommt er mittwochs vorbei, um mit seinem Klavierspiel für musikalische Abwechslung im Veranstaltungsraum zu sorgen.

„Für die Bewohnerinnen und Bewohner ist es ein Highlight, wenn er zum Klavierspielen und Musizieren vorbeikommt“, sagt Markus Bottlang, Kaufmännischer Vorstand der Diakonie Augsburg, die Trägerin der Senioreneinrichtung ist. Für ihn ist das Engagement Baumanns weit mehr als eine finanzielle Unterstützung.

Icon vergrößern Ein Bild, das Richard Baumanns Mutter Theresia gestickt hat, hängt zur Erinnerung an sie weiterhin im Karl-Sommer-Stift. Foto: Lara Bolz Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Ein Bild, das Richard Baumanns Mutter Theresia gestickt hat, hängt zur Erinnerung an sie weiterhin im Karl-Sommer-Stift. Foto: Lara Bolz

„Ich habe meine Mutter sehr verehrt“, sagt Baumann. „Eine Stiftung mit ihrem Namen wäre in ihrem Sinne gewesen.“ Und tatsächlich lebt ein Teil von Theresia Baumann im Stift weiter: Im Flur hängt ein Bild, das sie gestickt hat. Ihr Sohn kann sich noch genau erinnern, wie sie daran gearbeitet hat.

Die Stiftung ist als Förderstiftung angelegt: Das Kapital bleibt erhalten, die jährlichen Erträge sowie zusätzliche Spenden kommen direkt den Bewohnerinnen und Bewohnern des KSS zugute. Erste Maßnahme: Eine Pergola soll über dem Rondell im Garten errichtet werden, damit sich Seniorinnen und Senioren auch an heißen Tagen draußen aufhalten können. Zusätzlich zur Stiftung hat Richard Baumann dafür 5000 Euro gespendet.

Richard Baumann gründet Stiftung für Friedberger Karl-Sommer-Stift

„Eine solche Stiftungsgründung erleben wir nicht alle Tage“, sagt Bottlang. Für ihn ist die Stiftung ein Glücksfall: „Sie ermöglicht uns, auf besondere Wünsche der Bewohnerinnen und Bewohner einzugehen – für Dinge, die sonst nicht finanzierbar wären.“ Auch der Theologische Vorstand Pfarrer Fritz Graßmann zeigte sich bei der Urkundenübergabe dankbar.

Richard Baumann ist aber nicht nur im KSS aktiv. Als Mitglied bei den Aktiv-Senioren Bayern, der DLRG und dem Roten Kreuz Friedberg engagiert er sich vielseitig. Aktuell unterstützt er ein neues Projekt der Caritas: Das St. Afra Hospiz, ein ambulanter Hospiz- und Palliativberatungsdienst, baut das Angebot zur Begleitung von trauernden und vor-trauernden Kindern und Jugendlichen aus. Unterstützt durch Spenden werden Ehrenamtliche auf diesen besonderen Dienst in Form von Schulungen und Sensibilisierungen vorbereitet.

Richard Baumann aus Aichach ist ehrenamtlich stark engagiert

Die Theresia Baumann-Stiftung kann jederzeit unterstützt werden, und zwar mit einmaligen Spenden, regelmäßigen Zuwendungen oder auch testamentarischen Verfügungen. Spenden fließen direkt in Projekte, Zuwendungen helfen gleichzeitig dem Stiftungskapital und damit der nachhaltigen Entwicklung.

Weitere Informationen unter haus-der-stifter-augsburg.de/theresia-baumann-stiftung