Siedler stellen Erinnerungsstele in Mering-St.Afra auf

Mit einem zweitägigen Sommerfest feierte die Siedlergemeinschaft Mering-St. Afra ihr 70-jähriges Bestehen. Nur einige Wochen später ist ein weiteres Fest geplant und zu diesem Anlass lüftet sich nun auch das Geheimnis um die angekündigte Jubiläumsüberraschung. Bereits im vergangenen Jahr konnte die Siedlung St. Afra ihr 75-jähriges Bestehen feiern. Zur Erinnerung an Vertreibung, Flucht und einen gelungenen Neuanfang soll im Zentrum von St. Afra eine Stele aufgestellt werden, die im Rahmen eines kleinen Festes am 14. September enthüllt wird.

„Was hier mit Pioniergeist, unglaublichem Fleiß und Zuversicht in die Zukunft geschaffen wurde, soll nicht in Vergessenheit geraten“, betont Wolfgang Wrba, einer der Initiatoren des Projekts. „Der Zeitpunkt ist keineswegs zu früh, denn es gibt nur noch wenige Afra-Erstbewohner und Zeitzeugen aus den Anfängen der Nachkriegssiedlung“, weiß der gebürtige Afraner. Mit der neu gestalteten Informationstafel soll auch in Zukunft noch an die damaligen Verhältnisse und die enorme Aufbauleistung der nach dem zweiten Weltkrieg am Ortsrand von Mering angesiedelten Heimatvertriebenen, Flüchtlingen und Ausgebombten erinnert werden. Auch Bürgermeister Florian Mayer ist angetan von der Idee.

Mering und die Siedlung St. Afra sind zusammengewachsen

„Der Ortsteil St. Afra hat für Mering und mich persönlich einen sehr hohen Stellenwert und die Siedlergemeinschaft mit dem Wasserhaus stellt das Herzstück der Siedlung dar. Mering kann sich von dieser Gemeinschaft auch an der ein oder anderen Stelle etwas abschauen“, findet Merings Gemeindeoberhaupt. In der Vergangenheit habe es Bestrebungen gegeben, dass sich St. Afra selbstständig macht. Dies wäre für Mering ein großer Verlust gewesen. „Mittlerweile sind wir aber zusammengewachsen und St. Afra ist weit mehr als nur eine Siedlung für Heimatvertriebene“, betont Mayer.

Als Erinnerungsobjekt entschied man sich für eine rund einen Meter breite und etwa zwei Meter hohe Glas-Metall-Konstruktion, die von hiesigen Handwerkern erstellt wird. Die Schlosserarbeiten übernimmt Kurt Hanel, ein gebürtiger Afraner, der seine Firma in Kissing hat. Die Glasfront, hinter der die Texte und Bilder präsentiert werden, wird von der Glaserei Fischer gefertigt, deren Geschäftsführer Daniel Bruchhagen in St. Afra wohnt. Für Grafik und Design sowie die historischen Informationen zeichnet Joachim Pagel, der Vorsitzende des Heimatvereins, verantwortlich.

Erinnerungsstele wird am Marienplatz in St. Afra aufgestellt

Die Erinnerungsstele wird auf dem Marienplatz von St. Afra an der Ecke zur Eichendorffstraße aufgestellt und darum herum wird ein kleiner gepflasterter Platz mit zwei Bänken und einem Staudenbeet gestaltet, informiert Wolfgang Wrba. Er erstellte nicht nur den Objektentwurf, sondern kümmert sich auch federführend um die Realisierung. „Wir sind froh, dass die Gemeinde uns mit dem Bauhof unterstützt“, betont er.

Feierlich eingeweiht wird die Stele dann beim Tag der Heimat am Sonntag, 14. September. Geplant ist ein Fest mit Mittagessen, Kaffee und Kuchen sowie einer ökumenischen Segnungsfeier mit Enthüllung des Erinnerungsobjekts am Nachmittag. Der Siedlerbund als größter Verein von St. Afra mit seinen beiden Vorsitzenden Hermann Wolf und Jochen Fuchs kümmert sich hierbei um die organisatorische Seite. Vereine, Gruppierungen, aber auch Einzelpersonen aus St. Afra sind eingeladen, am Unterhaltungsprogramm mitzuwirken.

Für den Tag der Heimat werden noch Mitwirkende gesucht

„Der Dartclub St. Afra hat seine Beteiligung schon zugesagt und ich fände es schön, wenn sich möglichst viele Menschen mit Bezug zur Siedlung einbringen würden und ihre Hobbys präsentieren könnten“, wünscht Wrba. Geplant ist auch eine kleine Fahrzeugschau mit Zwei- und Vierrädern aus den 50er Jahren. Zu sehen sein wird auch eine Wanderausstellung der Sudentendeutschen Landsmannschaft Buchloe. Und es wird auch wieder eine Kirchenführung und eine Besteigung des Kirchturms angeboten.

Dass Interesse an der Bewahrung der Ortsteilgeschichte besteht, bewiesen die zwei gut besuchten Erzählnachmittage im vergangenen Jahr im Vereinsheim am Wasserhaus. Die Kosten für die Gedenkstele, die nicht durch Zuschüsse gedeckt werden, übernimmt die Marktgemeinde, auch die Bauhofleistungen, so sichert Bürgermeister Florian Mayer zu.

Wer als Verein, Gruppe, Hobbykünstler, Bastler oder anderweitig kreativer Mensch mit Bezug zu St. Afra den Festtag mitgestalten möchte, meldet sich bitte bei Wolfgang Wrba, Tel. 08233/20981, Handy 0151 1224 6828 oder per E-Mail wolfgang.wrba@t-online.de. Gerne angenommen werden auch noch alte Bilder und historisches Filmmaterial für das St. Afra-Archiv.