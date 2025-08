Der Regen kann die Stimmung beim Friedberger Volksfest nicht vermiesen

Traditionell beginnt das Friedberger Volksfest mit dem Standkonzert der Friedberger Stadtkapelle und der Bierprobe mit 200 Litern Freibier am Marienplatz – doch dieses Mal stand der Auftakt am Freitag bis kurz vor Beginn auf der Kippe. Im Minutentakt erschienen schon den ganzen Nachmittag Wetterwarnungen auf den Handys der Veranstalter vom Friedberger Verkehrsverein. Schließlich zeigte sich das Wetter um 18 Uhr gnädig und mehr als 30 Vereine konnten mit ihren Fahnen in das Binswanger Festzelt am Volksfestplatz einziehen, wo sie von Moderator Max Lenz begrüßt wurden. Als Bürgermeister Roland Eichmann mit zwei gekonnten Schlägen das erste Fass Bier anzapfte, war es offiziell: Der Start ins Friedberger Volksfest war geglückt.

Stefan Stanislawski Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Friedberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Volksfest Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis