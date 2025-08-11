Erst Hitze, dann Regen: Schwieriges Jahr für Landwirte in Aichach-Friedberg

Der Sommer dieses Jahr bereitet – wieder einmal – Kopfzerbrechen: Auf eine sehr heiße Phase zum Sommeranfang mit Tagen über 30 Grad folgten zuletzt wieder niedrigere Temperaturen und viel, teils sehr starker, Regen. Während das Wetter manche lediglich in der Freizeitgestaltung beeinflusst, muss die Landwirtschaft immer auf Witterungen reagieren. Denn manches kann noch so gute Planung für das Ernte-Jahr 2025 nicht ausgleichen. Dabei sind die landwirtschaftlichen Betriebe schon genug Problemen ausgesetzt, wie niedrige Abnahmepreise oder die steigende Zahl an Saatkrähen.

Wolfgang Teifelhart, Kreisobmann Aichach-Friedberg des Bayerischen Bauernverbandes, macht die zeitliche Abfolge der Extreme für die witterungsbedingten Probleme verantwortlich: Bei den meisten Sommersorten von Getreide habe zunächst das heiße Wetter die Reifung beschleunigt. Dann habe aber der ständige Regen die Ernte gebremst: Nasses Getreide kann nicht gedroschen werden. Stefan Bergmair aus Steindorf, Agrargroßhändler mit jahrzehntelanger Erfahrung, bestätigt: „Zwar konnten im Gegensatz zum letzten Jahr die großen Mähdrescher ausfahren, aber eben das nasse Getreide nicht verarbeiten.“ Nur Mais, auf den die Hitze keinen großen Effekt hatte, der dann nach der Trockenheit vom Regen profitierte, dürfte relativ gut durch den Sommer gekommen sein - er ist generell recht robust.

Mühle spricht angesichts der Wetterextreme von ,,Witterungsmisere“

Bleibt anderes Getreide jedoch zu lange stehen, überschreitet es Teifelhart zufolge den Punkt, an dem es noch als Mahlgetreide abgenommen wird. Simon Fronhofer von der Bavaria-Mühle Aichach erklärt diesen Prozess: Verstärkt durch den Regen beginne das nicht geerntete Korn zu keimen, was es eigentlich im Boden zum Wachsen tun würde. Für diesen Prozess muss allerdings die Stärke im Korn abgebaut werden, die zum Backen benötigt wird. Fronhofer befürchtet, dass durch die, wie er es nennt, „Witterungsmisere“ der Anteil an Körnern, die Mühlen den landwirtschaftlichen Betrieben überhaupt noch abnehmen können, sinken werde. Markus Eggenmüller vom Landwirtschaftsamt Augsburg zufolge liegen aktuell noch keine Statistiken hierzu vor.

Am Raiffeisen-Lagerhaus im Rehlinger Ortsteil Oberach wird Getreide angeliefert. Foto: Josef Abt

Kann Getreide nicht mehr direkt zur Lebensmittelproduktion eingesetzt werden, ist nur mehr ein Verkauf als Tierfutter möglich. Das Problem ist, so Bergmair, dass er solche Tendenzen von überall mitbekomme. Wird nun nicht nur in einer Region mehr Futtergetreide geerntet, sinkt auf dem Markt der Abnahmepreis. Zwar würde der Preis für das noch vor den verregneten Wochen geerntete Mahlgetreide dann im Gegenzug leicht ansteigen. Aber Bergmair geht nicht davon aus, dass die so generierten Mehreinnahmen die Einbußen beim Futtergetreide für die Landwirtschaftsbetriebe ausgleichen werden. Auch Fronhofer befürchtet eine Steigerung der Preisdifferenz zwischen Mahl- und Futtergetreide, das genaue Ausmaß würden aber erst die nächsten Wochen zeigen. Eggenmüller erinnert allerdings an das letzte Jahr: Auch da habe es Ernteeinbußen gegeben, der Preis – ein Ergebnis teils auch europaweiter und internationaler Prozesse – sei aber stabil geblieben, was den Landwirtschaften wirtschaftlich geschadet habe.

Die Trockenheit im Frühjahr, die Nässe im Juli und jetzt wieder die extreme Hitze – Landwirte stehen vor großen Herausforderungen durch den Klimawandel. Foto: Luis Weizenegger

Anpassung der Landwirtschaft an den Klimawandel wird schwierig

Je häufiger es auf reifes Getreide regne, desto mehr nehme zudem die überhaupt zu erntende Masse ab. Außerdem gibt Teifelhart zu bedenken, dass der Pilzbefall bei mehr Feuchtigkeit zunehme. Zwar wirke sich das primär auf das als Nebenprodukt entstehende Stroh aus, auch für Laien an der schwarzen Farbe erkennbar. Aber auch hier entstünden schnell Qualitätseinbußen, insbesondere für die Tiergesundheit. Hier kann Bergmair jedoch aus Sicht des Handels ein Stück weit beruhigen: Der Pilzbefall beim Futtergetreide werde wohl kaum die festgesetzten Grenzwerte überschreiten, das Thema Pilz sei dementsprechend erstmal ein eher kleineres Problem.

Mit dem Klimawandel, das ist allgemeiner Konsens, werden solche Wetterextreme wie im aktuellen Sommer auf jeden Fall zunehmen. Die Landwirtschaft muss sich daran anpassen, und das ist ihr durchaus bewusst: Bergmair merkt bereits, dass Betriebe etwa in der Sortenwahl Veränderungen vornehmen. So nehme beim Saatgut die Nachfrage etwa nach Rapsvarianten, die dem Regen besser trotzen, mit der Zeit zu. Auch die Suche nach neuen Sorten hat begonnen, doch Fronhofer unterstreicht: „Züchtungen sind ein langwieriger Prozess.“ Eggenmüller fügt hinzu, dass neue Sorten auch vermarktbar sein müssten: „Weizen wird man bei uns für Mehl immer brauchen.“ Teifelhart glaubt jedoch, dass sich dadurch nur graduelle Verbesserungen herbeiführen lassen – das Wetter werde schließlich nicht einfach nur extremer, sondern unberechenbarer, sei in einem Jahr so und im anderen Jahr ganz anders. Er befürchtet: „Der ganz große Wurf ist da nicht zu gewinnen.“