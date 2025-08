Erste Marktmeisterschaft der Stockschützen

Die Abteilung der Stockschützen des SV Mering veranstaltete im Rahmen der 100 Jahrfeier ein Stockschützen-Turnier. Teilnehmen konnten Vereine, Firmen und Gruppen aus Mering. Mit dem Obst und Gartenbauverein, den Tischkeglern, der Siedlergemeinschaft Mering St. Afra, der Veteranen und Soldatenkameradschaft, der Damenfußball Mannschaft und dem CSU Ortsverband meldeten sechs Mannschaften. Zwei weitere Meldungen konnten wegen des engen Terminplanes leider nicht berücksichtigt werden. Schon das Training für das Turnier war gut besucht. Das Turnier wurde in zwei Gruppen ausgetragen. Jeder Punktgewinn wurde lautstark gefeiert und trug zur ausgelassenen Stimmung bei. Auch der Bürgermeister Florian Mayer kämpfte mit Leidenschaft und hatte sichtlich Spaß am Stockschießen. Im Halbfinale trafen die beiden Gruppenersten auf die beiden Gruppenzweiten. Obst und Gartenbau : Siedler 7:5; Damenfußball : Tischkegler 4:7. Wie man am Ergebnis sieht, waren beide Halbfinalpartien ausgeglichen und wurden erst in den letzten Kehren entschieden. Das Spiel um den fünften Platz konnte die CSU gegen die Veteranen mit 6:4 für sich entscheiden. Das Spiel um den dritten Platz wurde witterungsbedingt nicht ausgetragen. Im Finale standen sich der Obst- und Gartenbauverein sowie die Siedler gegenüber. Der Obst- und Gartenbauverein gewann klar und wurde damit der erste Meringer Marktmeister im Stockschießen. Nach der gelungenen Premiere waren sich Abteilungsleiter Moritz Sycek und Turnierleiter Karl Sailer einig, im nächsten Jahr gibt es wieder eine Marktmeisterschaft.

