Das erste Kneipenquiz bei der Awo Mering sorgt für Begeisterung

Bisher veranstaltete das AchWo Bühnenteam seit fast einem Jahr Abende mit Musik und Literatur und einem kleinen Buffet für die Gäste in den Räumen der Awo Mering. Jetzt probierten die Mitglieder auf Vorschlag von Jaromir Prochazka ein neues Projekt aus: Es war ein Kneipenquiz oder Quizabend in geselliger Runde. Sechs Teams mit jeweils sechs Personen, die sich lustige Namen ausdachten, traten gegeneinander im Wettkampf des Wissens an. Das Siegerteam gewann ein internationales Frühstück beim neuen Meringer Kulturcafé, das IKM-Vorsitzende Maureen Lermer kurz entschlossen spendierte. Aufgrund der erfolgreichen Premiere soll das Pub-Quiz eine Fortsetzung haben. Der nächste Termin steht bisher nicht fest und wird von Organisator Jürgen Schwilski rechtzeitig bekannt gegeben.

Schwere und leichte Quizfragen wechseln sich ab

„Die reinste, seligste Glückserfahrung besteht in der Zunahme von Wissen im Aha-Effekt“, zitierte Schwilski in seiner Einladungsmail den buddhistischen Mönch Lama Ole Nydal und bat um eine schriftliche Anmeldung für den Quizabend. Pünktlich um 19 Uhr starteten sechs Teams mit je sechs Personen und mussten in der ersten Runde 25 Fragen beantworten, die die Quizmasterin Petra Sütterlin vorab zusammengestellt hatte. Es wurde zum Beispiel gefragt, wie viele Menschen bis jetzt auf dem Mond landeten, wie viele Tasten ein Klavier hat, wie viele Kontinente es gibt und wann die erste Fußball-WM der Frauen stattfand.

Fortsetzung in Mering ist geplant

Weniger schwierig war die Frage nach der Bezeichnung für das männliche Schwein, wobei Eber und Keiler richtig waren oder die Jahreszahl der Französischen Revolution. Die Gruppe konnte sich kurz beratschlagen und eine Person schrieb die Antwort auf das Blatt. Nach der ersten Runde gab es zwei Mannschaften, die 20 Fragen richtig beantwortet hatten. Nach einer kurzen Pause folgte ein zweiter Durchgang. Als beide Runden zusammen gewertet wurden, stand ein Siegerteam fest. Alle anderen erhielten von Petra Sütterlin mit lustigen Sprüchen versehene Süßigkeiten. Alle waren sich nach zweieinhalb Stunden einig, dass es ein vergnüglicher Abend war, man viele neue Leute kennenlernte, viel neues Wissen mit nach Hause nehmen konnte und es unbedingt eine Fortsetzung geben muss.