Aichach-Friedberg

Erstkommunion früher und heute: Anton, Bennet und Lorenz erzählen

Bennet Miller (links) kurz vor seiner Kommunion und Anton Schlickenrieder am Weißen Sonntag vor 56 Jahren.

Plus Anton Schlickenrieder berichtet von seiner Erstkommunion vor 56 Jahren. Für Bennet und Lorenz ist es dieses Mal so weit.

Von Lara Bolz

Das Jahr 1968 - das Jahr 2024: Dazwischen liegen 56 Jahre und ein großer Wandel der Gesellschaft, der Rolle der Kirchen, der Familienstrukturen, des Konsumverhaltens. Auch die Erstkommunion ist nicht mehr so, wie sie einst war - oder doch? Anton Schlickenrieder aus Mering erzählt von dem Sakrament und dem Fest, wie es einst war, Bennet Miller und Lorenz Wörle aus Wulfertshausen berichten, wie sie sich heute darauf vorbereiten - und was wirklich für alle zählt.

Der Kommunionbub Anton Schlickenrieder am Weißen Sonntag vor 56 Jahren. Foto: Anton Schlickenrieder (Archivbild)

"Mein Vater war Altkatholik. Jeden Tag musste ich vor der Schule in die Kirche. Die Erstkommunion war der logische Schritt in meinem Glaubensweg", blickt Anton Schlickenrieder, der viele Jahre als Redakteur der Friedberger Allgemeinen tätig war und jetzt zweiter Vorsitzender des Meringer Heimatvereins ist, zurück. Es war für ihn ein großes und wichtiges Fest. Drei seiner fünf Geschwister hatten bereits die Kommunion empfangen. Für das Fest wurde jedem Kind extra ein neuer Anzug gekauft. Dafür ging es in das Geschäft von Emmanuel Selder. "Die weißen Handschuhe wurden unter uns Geschwistern weitergereicht", sagt Schlickenrieder. Ebenso wurden eine Kerze im Geschäft von Melittina Köllner sowie ein Rosenkranz gekauft. Das Laudate, das Gotteslob, war ein Geschenk des Vaters.

