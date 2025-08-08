Icon Menü
„Es ist unerträglich geworden“: Warum es in Mering stinkt

Mering

„Es ist unerträglich geworden“: Warum es in Mering stinkt

Viele Meringerinnen und Meringer klagen seit einiger Zeit über üblen Geruch, sogar aus Kissing gibt es Beschwerden. Was die Ursache für den Gestank ist.
Von Jonathan Lyne
    • |
    • |
    • |
    Sonac (links) erneuert seinen Biofilter, das sorgt für üblen Geruch in Mering.
    Sonac (links) erneuert seinen Biofilter, das sorgt für üblen Geruch in Mering. Foto: Gönül Frey/Bernhard Weizenegger (Archivbilder)

    In Mering stinkt es. Darüber klagen in letzter Zeit einige Bürgerinnen und Bürger. „In den vergangenen Tagen ist der Gestank unerträglich geworden“, sagt Michael Hartmann, der in Mering wohnt. „Der Geruch ist so intensiv, dass weder das Lüften der Wohnung noch ein Aufenthalt im Freien zumutbar ist. Die Lebensqualität der Anwohner wird dadurch erheblich beeinträchtigt.“ Sogar Menschen in Kissing berichten von dem üblen Geruch – doch woran liegt das?

