„Es ist unerträglich geworden“: Warum es in Mering stinkt

In Mering stinkt es. Darüber klagen in letzter Zeit einige Bürgerinnen und Bürger. „In den vergangenen Tagen ist der Gestank unerträglich geworden“, sagt Michael Hartmann, der in Mering wohnt. „Der Geruch ist so intensiv, dass weder das Lüften der Wohnung noch ein Aufenthalt im Freien zumutbar ist. Die Lebensqualität der Anwohner wird dadurch erheblich beeinträchtigt.“ Sogar Menschen in Kissing berichten von dem üblen Geruch – doch woran liegt das?

