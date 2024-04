Backtag in Eurasburg: Ein Dorf backt zusammen Brot

Die Eurasburger Backfreunde bereiten einmal im Monat ihr eigenes Brot zu. Der nächste Termin steht bereits fest.

Inspiriert von seinem Freundeskreis und einem Fernsehbeitrag wollte es der Eurasburger Sebastian Meßner auch einmal selbst ausprobieren: eigenes Brot backen. Was daheim in der Küche begann, sollte nun im Team und für die Dorfgemeinschaft fortgesetzt werden. Herausgekommen ist zusammen mit Patrick Hellental, Thomas Ziegenaus und Christoph Hanakam der erste Eurasburger Backtag.

Der von Sebastian Meßner initiierte erste Eurasburger Backtag war mit Unterstützung von Patrick Hellenthal, Christoph Hanakam und Thomas Ziegenaus (hintere Reihe) ein Riesenerfolg. Foto: Ines Schmitt

Schon seit einigen Jahren steht auf dem Schulgelände der Grundschule das Backhäusle. In lockeren Abständen wird es auch immer wieder durch die Schülerinnen und Schüler zur Herstellung leckerer Backsachen genutzt. Auf Anfrage gaben aber Schulleiter Johannes Prockl und Bürgermeister Paul Reithmeir gerne ihr Einverständnis, den Holzbackofen auch außerhalb der Schulfamilie zu nutzen. Im Vorfeld wurde über das Vorhaben informiert, und so meldeten sich sehr schnell die ersten fünf Interessenten bei Meßner.

Eurasburger backen von Ciabatta bis Sauerteigbrot

Am vergangenen Samstag war es dann so weit. Ab 12 Uhr traf sich das Backhäusle-Team, schürte den Ofen an und bereitete alles vor. Pünktlich 15 Uhr konnten dann zwölf vorbereitete Teiglinge in den Ofen geschoben werden. Jeder der Eurasburger Hobbybäcker setzte dabei auf sein eigenes Rezept. Von Sauerteigbrot bis Ciabatta war schließlich alles vertreten.

„Hm, wie das duftet“, freuten sich die Teilnehmer der lockeren Backrunde auf ihre knusprigen Brotlaibe und konnten es kaum erwarten, bis diese nach rund einer Stunde durchgebacken waren.

Die Zeit bis zur Fertigstellung wurde in lockerer Runde bei einem Plausch über Rezepte und Backtipps genutzt. Auch einige Zaungäste schauten vorbei und nutzten die Gelegenheit für einen netten Dorfplausch, der natürlich für das Zusammengehörigkeitsgefühl innerhalb der bestehenden Dorfgemeinschaft enorm wichtig ist.

Und als die vier Backfreunde verkünden, dass bei entsprechendem Interesse und geeignetem Wetter der monatliche Backtag gerne fortgesetzt werde, trudeln schon die ersten Beteiligungszusagen ein. Der nächste Backtag findet demnach am 4. Mai und ab dann bis Oktober an jedem ersten Samstag im Monat statt. Interessierte können ihre zu Hause vorbereiteten Brote um 15 Uhr am Brotbackhäusle vorbeibringen und gegen eine Spende, die der Grundschule zugutekommt, backen lassen.

Da der Platz im Ofen begrenzt ist, wird um Voranmeldung jeweils bis zum Vorabend bei Sebastian Meßner unter der Rufnummer 0160/94163603 (telefonisch oder WhatsApp) gebeten.