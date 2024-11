In der Zeit zwischen dem Dienstag 17 Uhr bis Samstagvormittag wurde in der Hauptstraße in Eurasburg ein Teil eines Baugerüstes von der Baustelle entwendet. Der Beuteschaden liegt hier bei knapp 3.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter Tel. 0821/323-1710 (AZ)

