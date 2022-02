Eurasburg

11:58 Uhr

Bei den Arbeiten am Eurasburger Kindergarten ist jetzt Eile geboten

Der Kindergartenanbau ist nahezu fertiggestellt. Nun geht es an die Gestaltung der Außenanlagen.

Plus So schnell wie möglich starten die Arbeiten an der Außenanlage, damit die Gruppen im März einziehen können. Allerdings musste das Budget für den Garten gekürzt werden.

Von Ines Schmitt

Nachdem der Bau des neuen Kindergartens in Eurasburg schon sehr weit fortgeschritten ist, ging es nun im Gemeinderat an die Planung der Außenanlage. Hierfür war es laut Bürgermeister Paul Reithmeir notwendig, die Kosten zu reduzieren.

