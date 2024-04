Beim Familientag in Eurasburg ist für jeden etwas dabei

Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr gibt es auch heuer am 20. April einen großen Family Day im Sportpark Eurasburg.

Der im vergangenen Jahr von Nadine Diamilla initiierte Eurasburger Family Day war so ein großer Erfolg, dass es in diesem Jahr eine Fortsetzung gibt. „Diesmal sind noch viel mehr Vereine und Institutionen dabei“ freut sie sich. So sind der Gartenbauverein Eurasburg, das BRK, die Pfarrgemeinschaft Rehrosbach, die Grundschule Eurasburg und die Abteilung Ski des Sportclub Eurasburg neu dazugekommen. Das Angebot ist dementsprechend sehr viel größer und es wird garantiert jeder Besucher etwas finden, was ihm Spaß macht.

Der Family Day ist wieder dafür gedacht, mit einem vielfältigen Freizeitangebot den Zusammenhalt im Ort zu stärken. Er bietet zudem den Vereinen eine gute Möglichkeit, auf sich aufmerksam zu machen und neue Mitglieder zu finden.

Unter dem Motto: „Wenn sich jeder ein bisschen im Ort einbringt, kann viel für eine lebendige Dorfgemeinschaft getan werden“ wollen die Veranstalter für einen erlebnisreichen Samstag sorgen. „Gerade in der heutigen Zeit, in der immer mehr die digitale Welt in unseren Alltag Einzug hält, wird es immer wichtiger, rauszugehen und sich mit den Menschen im Ort persönlich zu treffen“, sind sie sich einig.

16 Bilder Die besten Bilder vom Familientag in Eurasburg Foto: Ines Schmitt

Am Samstag, 20. April, sind von zehn bis 14 Uhr in und rund um die Mehrzweckhalle folgende Attraktionen geplant:

Kinderflohmarkt – organisiert vom Elternbeirat des Kinderhaus Eurasburg , (Tischreservierung bei Jenny Kretschmann unter 0152-22600742)

, (Tischreservierung bei unter 0152-22600742) Basteltisch – Team des Ferienprogramms

Schussradar – Fußballabteilung des SCE

Glitzertattoo – Theaterverein Eurasburg

Hüpfburg und Löschstraße – Feuerwehr Eurasburg

Schießstand (ab zwölf Jahren) – Schützenverein Eurasburg

Lernspiele – Elternbeirat der Grundschule Eurasburg

Riesenseifenblasen – Pfarrgemeinschaft Rehrosbach

Töpfe gestalten - Gartenbauverein

Rettungswagen erkunden – BRK

Luftballons – Skiabteilung des SC Eurasburg

Damit auch für das leibliche Wohl gesorgt ist, wird der Stockschützenverein Leckereien vom Grill anbieten; und wer ein köstliches Eis möchte, sollte in der Gaststätte 1818 vorbeischauen. (insi)