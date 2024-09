Brotzeitdosenübergabe an der Grundschule Eurasburg.

Eine gesunde Brotzeit aus der Region in einer stabilen Box, damit hat Landrat Dr. Klaus Metzger zum Schulstart in diesem Jahr 32 frisch eingeschulte Kinder der Grundschule Eurasburg überrascht. Mit dabei waren die Erstklässlerinnen und Erstklässler mit ihren Lehrkräften, Rektor Herr Johannes Prockl, Bürgermeister Herr Paul Reithmeir, Mario Grimm und die Auszubildende Jennifer Bradl von der Kommunalen Abfallwirtschaft.

Landrat und Bürgermeister bei der Übergabe der Brotzeitdosen. Foto: Johannes Prockl

Die Brotzeit brachte Frau Regina Roland von der Öko-Modellregion Paartal den Kindern, für einen guten Start in den Tag. Erntefrisch bestand sie aus Bio-Äpfeln vom Bio-Streuobst Naßl aus Aichach, Tomaten von der Gärtnerei Grünspecht Eurasburg sowie der Müsliriegel von der Biobäckerei Schubert aus Augsburg. Fröhlich genossen die Kinder die Leckereien, die ihnen in die von Landrat und Bürgermeister persönlich überreichten Box gelegt wurden. Wie in den letzten Jahren unterstützt die Kommunale Abfallwirtschaft des Landkreises auch heuer die Grund- und Förderschulen beim Thema Abfallvermeidung. Insgesamt wurden im Landkreis knapp 1.800 Brotzeitdosen aus hochwertigem, langlebigem Edelstahl an Erstklässlerinnen und Erstklässler verteilt. Eingraviert ist das Logo des kleinen Umwelthelden „Oxi“, dass die Kinder und Eltern an ein nachhaltiges und gesundes Leben im Wittelsbacher Land erinnert. Durch die Benutzung der Edelstahldose kann jedes Kind ca. 200 Einwegtüten jedes Jahr vermeiden.