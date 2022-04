Die Raiffeisenbank schließt ihre Filiale in Eurasburg

Für die langjährige Leiterin Johanna Beck konnte keine Nachfolge gefunden werden. Kundinnen und Kunden müssen jetzt nach Adelzhausen und Rederzhausen fahren.

Johanna Beck, die langjährige Filialleiterin der Raiffeisenbank Wittelsbacher Land in Eurasburg, verabschiedet sich in den Ruhestand. Damit geht eine Ära zu Ende.

Über 19 Jahre kümmerte sich Beck als alleinige Ansprechpartnerin um die finanziellen Bedürfnisse ihrer Kunden. Gefragt war sie nicht nur wegen ihrer fachlichen Expertise. In vielen persönlichen Gesprächen hatte sie immer ein offenes Ohr für die Anliegen "ihrer" Eurasburger.

Die Vorstände Peter Burnhauser und Arnulf Ringler und ihr früherer Mentor Günter Hahn würdigten ihre Lebensleistung. "Ihre engagierte und zuverlässige Kundenbetreuung verdient hohe Anerkennung. Sie ist vorbildlich." so Hahn. Mit einem "Vergelt’s Gott für alles" und den besten Wünschen für ihre Zukunft verabschiedeten die Vorstände ihre langjährige Mitarbeiterin.

Auch für die Filiale Eurasburg stellt dieser Abschied eine Zäsur dar: Sie wird Ende April 2022 geschlossen. Die Bankleitung verweist u.a. auf die schwierige Personalsuche. Trotz intensiver Bemühungen gelang es nicht, eine geeignete Nachfolgebesetzung für die Aufrechterhaltung des gewohnten Kundenservices zu finden. Für Beratungsgespräche mit Eurasburger Kunden werden bereits seit Längerem andere Geschäftsstellen, bevorzugt Adelzhausen, genutzt.

Raiba verweist auf Filialen in Adelzhausen und Rederzhausen

Mit Adelzhausen und Rederzhausen stehen den Eurasburger Kunden zwei nahegelegene Geschäftsstellen zur Verfügung. Ergänzend verweist der Vertriebsvorstand Arnulf Ringler auf das Serviceangebot der telefonischen Geschäftsstelle, die wochentags von 8 bis 18 Uhr (Freitag bis 16 Uhr) besetzt ist. "Unsere Kunden schätzen es, Kontostandsabfragen, Zahlungsaufträge, Terminvereinbarungen, Unterlagenanforderungen, etc. unkompliziert, schnell und sicher per Telefon erledigen zu können.", so Ringler. (AZ)