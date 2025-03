Dominikus, Sarah und Andreas: Beste Vorleser im Landkreis-Süden

Die Jury aus den Mitgliedern des Kreisverbandes des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes kürten an der Grundschule Eurasburg aus 10 Teilnehmern die drei besten Vorleser aus dem Landkreis-Süden. Die Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen gewannen bereits in ihrer Klasse und an ihrer Schule. Jetzt vertreten Dominikus Meggle (GS Merching), Sarah Rosner (Theresia-Gerhardinger-GS Friedberg) und Andreas Heiserer (GS Ottmaring) den Süden beim Landkreisfinale am 8. April ab 15 Uhr an der Theresia-Gerhardinger-GS Friedberg.

