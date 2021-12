Eurasburg hat einen neuen Ehrenbürger

Plus Der Gemeinderat würdigt damit die Verdienste von Altbürgermeister Erwin Osterhuber. Wie er sich auch nach dem Ausscheiden aus dem Amt noch für den Ort einsetzt.

Mit der Ernennung des langjährigen Bürgermeisters Erwin Osterhuber zum Ehrenbürger endete das Sitzungsjahr für den Gemeinderat in Eurasburg.