Eurasburg

12:15 Uhr

Eurasburg macht den Weg für ein neues Baugebiet frei

Plus In der Vergangenheit gab es kritische Diskussionen über die geplanten Häuser am alten Getreidespeicher. So wird den Einwendungen Rechnung getragen.

Von Ines Schmitt

In Eurasburg entsteht ein neues Baugebiet. Bei der jüngsten Sitzung behandelte der Gemeinderat die Stellungnahmen von Behörden und Organisationen zum Bebauungsplan "Am alten Getreidespeicher", der in der Vergangenheit bereits für kritische Diskussionen gesorgt hatte.

