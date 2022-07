Eurasburg schreibt weitere vier Bauplätze im Oberfeld aus

Reges Bürgerinteresse herrscht bei der Eurasburger Gemeinderatssitzung. Themen wie Einziehung eines Feldwegs und Bauplatzvergabe stehen auf der Tagesordnung.

Ist das noch ein rege genutzter Weg oder kann der weg? So oder so ähnlich hatten die Eurasburger Gemeinderäte in der Sitzung zu entscheiden. Gegenstand ist ein Feldweg, der als Verbindung zwischen der Staatsstraße und dem Wiesental dient. Laut Umfrage durch Josef Bertele (2. Bürgermeister, Bürgerblock Eurasburg) bei den angrenzenden Landwirten wird der Weg von diesen nicht befahren und auch nicht benötigt. Olaf Redl (PRO Eurasburg) hielt dagegen und fragte in die Runde, ob man den Weg denn wirklich verkaufen müsse, viel besser wäre, er bliebe öffentlich.

Aber auch Bürgermeister Paul Reithmeir (WF Eurasburg) stimmte für die Einziehung, da der Feldweg ursprünglich für die Landwirtschaft und nicht für Wanderer und Jogger geschaffen wurde, und er jetzt weder benötigt noch befahren wird. Auch befinden sich in der Nähe zwei weitere Wege, die von Fußgängern gerne genutzt werden können. Nach eingehender Behandlung aller Bedenken, Einwände und Stellungnahmen stimmten die Räte mit 7:5 jedoch gegen die Einziehung des Feldweges.

Bebauungsplan Waldstraße Thema im Eurasburger Gemeinderat

Bebauungsplan Waldstraße: Nachdem von der Gemeinde in der Vergangenheit eine Veränderungssperre verhängt und diese auch einmal verlängert wurde, konnte nun durch das Planungsbüro Brugger der Bebauungsplan Nr. 27 für die Waldstraße im Entwurf vorgelegt werden. Zugelassen sind demnach je Einzelhaus drei Wohnungen und je Doppelhaushälfte eine Wohnung. Als Dächer werden Satteldächer vorgegeben und es sind die speziellen Geländegegebenheiten zu beachten. Sobald alle dazu vorliegenden Änderungsanträge berücksichtigt und eingearbeitet sind, kann die Öffentlichkeits- und Behördenvorlage erfolgen.

Baugebiet Am Oberfeld: "Wir dürfen nicht nur auf die Gemeindefinanzen schauen, sondern müssen auch an die einheimischen Bürgerinnen und Bürger denken", gab Paul Reithmeir zu bedenken und warb damit bei seinen Sitzungskollegen für den Verkauf der restlichen vier freien Grundstücke im Baugebiet Am Oberfeld. Nach ausgiebiger Abwägung aller Bedenken hinsichtlich des Verkaufszeitpunktes und der Grundstückspreise werden die Bauplätze nun nach den Sommerferien ausgeschrieben, sodass ab Ende September mögliche Bewerber und Bewerberinnen ihre Unterlagen bei der Gemeindeverwaltung einreichen können.

Atemschutz-Prüfgerät: Da die Gerätschaften der Atemschutzträger regelmäßig geprüft werden müssen, stellte die örtliche Feuerwehr den Antrag auf den Erwerb eines eigenen Prüfgeräts. Für 3450 Euro soll nun ein erstklassiges Gebrauchtgerät angeschafft werden.

Beschilderung Gemeinschaftshaus: Gerade für auswärtige Besucher ist die Zufahrt zum Freienrieder Gemeinschaftshaus trotz seiner gut einsehbaren Lage oft schwer zu finden. Um dem Abhilfe zu verschaffen, werden zeitnah Hinweisschilder angeschafft und an der Einfahrt an der Starcholtstraße angebracht.

Katastrophenfall: Aufgrund der aktuellen Gegebenheiten ist es durchaus denkbar, dass es zu einem größeren Stromausfall im Landkreis kommen kann. Um für diesen Katastrophenfall gerüstet zu sein und die Stromversorgung gerade für wichtige Einrichtungen wie Arztpraxen und die Wasser- und Wärmeversorgung zu gewährleisten, wird vom Landratsamt ein Führungsstab ins Leben gerufen. Eurasburg unterstützt dieses Vorgehen und wird sich mit den in der Gemeinde zur Verfügung stehenden Ressourcen einbringen.