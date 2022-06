Eurasburg will eine Dorfladenbox mit regionalen Produkten

Plus Ein Container mit regionalen Produkten könnte die Versorgung mit Lebensmitteln der Einwohnerinnen und Einwohner sicherstellen. So funktioniert das System.

Die derzeitige nicht gerade üppige Versorgung mit Waren des täglichen Bedarfs war bereits einmal Thema im Eurasburger Gemeinderat. Gerade für Menschen, die weniger mobil sind, wäre eine Einkaufsmöglichkeit im Ort sehr vorteilhaft. Wie das gehen könnte, darüber diskutierte das Gremium jetzt erneut.