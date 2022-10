Familienstreit eskaliert: Tochter attackiert Eltern mit Handy

Weil eine Jugendliche ihr Handy abgeben soll, kommt es zum Streit mit ihren Eltern. Vater und Mutter werden verletzt, der Tochter droht eine Anzeige.

Kurios wurde es an Dienstagabend in Eurasburg. Gegen 18 Uhr gerieten eine Jugendliche und ihre Eltern in Streit. Die Tochter sollte ihrem Vater ihr Handy geben.

Nach Handywurf: Eltern verletzt

Weil sie damit nicht einverstanden war, warf sie das Handy an den Kopf des Vaters. Im Anschluss schlug sie eine Jacke, in der sich eine Powerbank befand, an den Kopf ihrer Mutter. Danach verließ sie die Wohnung.

Die Eltern wurden leicht verletzt. Die Tochter erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. (AZ)