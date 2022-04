Gemeinde Eurasburg entschärft Gefahrenstelle in Hergertswiesen

Plus Das Überqueren der Staatsstraße am westlichen Ortsrand ist riskant. Der Eurasburger Rat greift darum den Vorschlag einer Bürgerin auf.

Immer wieder kommt es am Ortsende von Hergertswiesen Richtung Eurasburg zu gefährlichen Situationen. Da der Geh- und Radweg auf der westlichen Seite der viel befahrenen Staatsstraße verläuft, müssen Fußgänger und Radfahrer, die diesen nutzen wollen, die Fahrbahn überqueren. Jetzt schafft die Gemeinde Abhilfe.