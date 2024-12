Neuer Päckchenrekord an der Grundschule Eurasburg

Bereits das vierte Jahr in Folge haben sich die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Eurasburg an der Weihnachtspäckchen-Aktion der Hilfsorganisation Humedica aus Kaufbeuren beteiligt. Organisiert wurde die Aktion souverän von Lehrerin Sandra Wernberger. Wie auch in den letzten Jahren unterstützte die Kindertagesstätte Maria Heimsuchung und der kath. Kirchengemeinde Eurasburg die Aktion. Fleißig wurden Schuhkartons weihnachtlich dekoriert und voller nützlicher und schöner Dinge gepackt. Auf diese Weise kamen 89 Päckchen zusammen, ein neuer Rekord. Am Freitag holten ehrenamtliche Helfer die Geschenke an der Schule ab. Freudig halfen die Kinder beim Einladen. Die Päckchen werden nun nach Kaufbeuren gebracht und machen sich von dort auf den Weg. Die Idee hinter dieser Aktion ist es, Kindern und Familien in ärmeren Regionen und Krisengebieten wie der Ukraine, Rumänien oder Moldawien ein Stückchen Weihnachtszauber zu schenken. Die Freude bei den beschenkten Kindern ist groß, sind die schön verzierten Kartons doch oft ihr einziges Geschenk.

