Polizei kontrolliert Lkw und stellt illegalen Aufenthalt fest

Bei einer Kontrolle der Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck am Sonntag haben die Beamten in Eurasburg einen sich illegal in Deutschland aufhaltenden Lkw-Fahrer entdeckt. Wie die Polizei mitteilt, kontrollierte die Streife am Sonntag gegen 13.40 Uhr bei Eurasburg einen Lkw einer in Baden-Württemberg ansässigen Spedition. Dabei fanden sie heraus, dass der 46 Jahre alte Fahrer aus Weißrussland stammt und lediglich im Besitz eines litauischen Aufenthaltstitels ist. Er hielt sich somit illegal in Deutschland auf.

Die Polizei stellte zudem noch weitere Mängel fest: Verstöße gegen die gesetzlich vorgeschriebenen Ruhezeiten, mehrere technische Mängel am Fahrzeug und ein Verstoß gegen das Sonntagsfahrverbot. Der Fahrer musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von 800 Euro bezahlen. Nach Beseitigung der Mängel konnte ein Ersatzfahrer erst am Montag gegen 3.15 Uhr die Fahrt fortsetzen. Auch gegen das Speditionsunternehmen wird nun wegen des Verdachts der Beihilfe zum illegalen Aufenthalt ermittelt. (AZ)