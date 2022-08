Polizei zieht auf A8 Melonen-Transporter aus dem Verkehr

Die Polizei hat auf der Autobahn einen Sattelzug mit kaputten Bremsen aus dem Verkehr gezogen. Die 20 Tonnen Melonen musste ein anderer weitertransportieren.

Mit 20 Tonnen Wassermelonen war ein griechischer Unternehmer von Zypern in die Niederlande unterwegs. Auf der A8 auf Höhe von Eurasburg endete seine Fahrt. Beamte der Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck kontrollierten ihn am Freitagvormittag - und zogen das Fahrzeug aus dem Verkehr. Wohin aber mit den Melonen im Wert von 20.000 Euro?

Bei der technischen Überprüfung des Sattelzuges wurden erhebliche technische Mängel festgestellt, woraufhin die Weiterfahrt untersagt wurde. Unter anderem waren insgesamt vier Bremsscheiben an der Sattelzugmaschine und am Sattelanhänger gebrochen. Eine der Bremsscheiben war derart beschädigt, dass sie kurz davor war herauszubrechen und auf die Fahrbahn zu fallen. Weiterhin waren vier der sechs Bremsen des Sattelanhängers beschädigt und ein Luftkessel am Sattelanhänger, der die für eine Bremsung notwendige Druckluft speichert, verlor eine erhebliche Menge derselben.

Polizei erstellt nach Kontrolle auf A8 Anzeige

Der 50-jährige Unternehmer hatte laut Polizei am falschen Ende gespart und die zur Erhaltung der Verkehrssicherheit des Fahrzeugs notwendigen Reparaturen aufgrund eines finanziellen Engpasses nicht durchgeführt. Neben den technischen Mängeln überschritt er auch die zulässige Höchstgeschwindigkeit um bis zu 18 km/h und verkürzte die tägliche Ruhezeit.

Da die Reparatur einige Tage Zeit in Anspruch nehmen wird, musste eine andere Spedition beauftragt werden, um die Wassermelonen im Wert von 20.000 Euro zu übernehmen und in die Niederlande zu transportieren. Gegen den Unternehmer wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige erstellt. Er musste außerdem eine Sicherheitsleistung im dreistelligen Bereich hinterlegen. (AZ)