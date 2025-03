Eurasburg/Rinnenthal Umzug nach Eurasburg entpuppt sich für Rinnenthaler Kindergarten als Glücksgriff

Neun Monate nach dem Wasserschaden am Kinderhaus in dem Friedberger Stadtteil ist der Nachwuchs noch immer in Eurasburg untergebracht. Wann es zurückgeht, ist offen.