Schwerer Unfall auf A8: Ausgerissenes Kalb stirbt bei Kollision mit Pkw

Ein Pkw rast bei Eurasburg in ein 250 Kilogramm schweres Rind. Das Tier hat keine Chance, am Fahrzeug entsteht ein immenser Schaden. Der Fahrer hat noch Glück im Unglück.

Bei einem schweren Unfall ist am Montag auf der A8 ein Kalb ums Leben gekommen. Bereits am Morgen hatte ein Viehhalter aus dem Raum Dasing das ausgerissene Tier gesucht, konnte es jedoch nicht finden. Verkehrsteilnehmer entdeckten es schließlich gegen 23.10 Uhr auf der A8 in Fahrtrichtung München zwischen den Anschlussstellen Adelzhausen und Odelzhausen. Ein Pkw wurde dem Rind schließlich zum Verhängnis.

Dieser erfasste das 250 Kilogramm schwere Tier frontal, wodurch dieses so schwer verletzte wurde, dass es noch an der Unfallstelle starb. Der Autofahrer kollidierte schließlich noch mit der rechten Leitplanke, ehe er zum Stehen kam. Der 36-Jährige hatte dabei noch Glück, dass das Tier nicht in den Innenraum seines Wagens geriet. Er wurde leicht verletzt, das Auto allerdings erheblich beschädigt. Der Schaden wird laut Polizei auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Unfall sorgt für Vollsperrung auf A8 bei Eurasburg

Durch den Zusammenstoß waren die Trümmerteile über die gesamte Fahrbahn verteilt, weshalb die Autobahn kurzfristig komplett gesperrt werden musste. Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren Dasing und Adelzhausen. Nach den Aufräumarbeiten war die Fahrbahn wieder vollständig befahrbar. (AZ)