Seit 40 Jahren misst sie jeden Tag den Niederschlag in Freienried

Plus Für ihre langjährige Wetterbeobachtung wird Agathe Popfinger mit der die Bundesverdienstmedaille ausgezeichnet. Ob es für sie einen Nachfolger gibt, ist ungewiss.

Von Daniela Egert

Agathe Popfinger liebte es schon immer, frühmorgens aufzustehen und mit den Hühnern ins Bett zu gehen. Meistens ist die 85-Jährige aus Freienried bereits vor fünf Uhr wach. Dann dauert es noch eine Weile, bis sie hinaus in ihren schön gestalteten, großen Garten tritt. Ganz in der Nähe des Zauns befindet sich ein sogenannter Niederschlagsmesser des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Auf Außenstehende wirkt der mittelgroße, silberne Behälter erst mal eher unspektakulär. Er ist jedoch der Grund, warum Popfinger im Rahmen einer Feier in Eurasburg soeben mit der Bundesverdienstmedaille ausgezeichnet wurde.

Punkt acht Uhr liefert Agathe Popfinger die Zahlen an den Wetterdienst

„Zusammen mit der Urkunde habe ich die Medaille von Detlef Aßmann vom Deutschen Wetterdienst erhalten“, erzählt die meist gut gelaunte Rentnerin, während sie das braune Etui öffnet. Eigentlich legt sie ja auf Auszeichnungen keinen besonderen Wert. Gefreut hat sich die Geehrte trotzdem, wie ihre langjährige Ansprechpartnerin beim DWD in München, Birgit Werrbach, verrät. Dort kann man sich wie auf das Ticken der Uhr darauf verlassen, dass die Eurasburgerin den aktuellen Niederschlag um Punkt acht Uhr „lücken- und fehlerlos“ vermeldet. Das morgendliche Ergebnis gibt sie über ein Tablet an die Landeshauptstadt weiter. Popfinger notiert außerdem den Bodenzustand, die Stärke des Regens sowie den Durchmesser gefallener Hagelkörner.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

