Unbekannte brechen Bauwagen in Hergertswiesen auf

In Hergertswiesen hebeln Unbekannte die Türe eines Bauwagens auf. Die Täter entwenden eine Geldkasse und richten Schaden an.

In Hergertwiesen brachen Unbekannte in einen Bauwagen ein. Zwischen Dienstagabend und Mittwochvormittag hebelten die Täter die Tür des Bauwagens auf und gelangten so ins Innere.

Aus dem Bauwagen wurde eine Geldkassette entwendet. Durch das Aufhebeln entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen. (AZ)