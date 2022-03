Unfallflucht: Auto wird am Sportpark angefahren und erheblich beschädigt

In Eurasburg wird ein auf dem Sportpark geparktes Fahrzeug angefahren. Der Schaden ist erheblich, die Polizei sucht nach Zeugen oder Zeuginnen des Unfalls.

Am Sonntag zwischen 12 und 15 Uhr wurde in Eurasburg am Parkplatz des Sportparks in der Schulstraße 18 ein abgestellter Mini angefahren. Das Auto wurde erheblich am Heck beschädigt. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin ist unbekannt und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Auto in Eurasburg angefahren: Polizei sucht Zeugen

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Friedberg zu melden unter Telefon 0821/323-1710. (AZ)