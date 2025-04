Tattoo-Convention in Friedberg: Was das Event bietet

Am Wochenende vom 12. und 13. April treffen sich über 120 Tattoo-Artisten aus aller Welt in der Stadthalle Friedberg. Spontan kann man sich vor Ort tätowieren lassen und seine Ideen umsetzen. Das Event bietet ein zusätzliches Entertainment-Programm mit Show-Acts. Dabei treten unterschiedliche Darstellerinnen und Darsteller auf, beispielsweise der Kugelmagier Rouven, ebenso die Schlangen-Akrobatikerin Eliza (auch bekannt durch das Supertalent und den Goldenen Buzzer). Außerdem sind an beiden Tagen verschiedene Tanzshows zu sehen. Zu kaufen gibt es Kleidung, Schmuck und Piercings. Auch für Verpflegung ist gesorgt.

Tattoo-Convention in der Friedberger Stadthalle: 120 Tätowierer vor Ort

Tattoo-Conventions sind schon seit den 90er-Jahren beliebt. Diese Treffen haben dazu geführt, dass Tattoos bekannt und populär wurden. Vom Sportler über den Musiker bis hin zum einfachen Freund – jeder trägt sie. Am 12. und 13. April kann man erleben, was in der Welt der Tattoos mittlerweile alles möglich ist. Zur Schau gestellt werden detailverliebte Realistik, ausgefallene Designs, sowie traditionelle Styles aus Japan oder Western Traditionals. Geöffnet ist die Veranstaltung am Samstag, 12. April, in der Stadthalle Friedberg von 11 Uhr bis 21 Uhr und am Sonntag, 13. April, von 11 Uhr bis 18 Uhr. Karten gibt es an der Tageskasse oder vergünstigt im Vorverkauf online unter www.tattooconvention.eu. (AZ)